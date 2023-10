Penzing feiert knappen Heimsieg

Details Samstag, 14. Oktober 2023 13:28

Der Freitagabend in der Wiener Stadtliga bot die spannende Begegnung zwischen Red Star Penzing und WAF Brigittenau. Für den heimischen Aufsteiger lief es bis jetzt sehr gut, nach acht Spielen ist man mit 13 Punkten vorne mit dabei. In dieser Partie kann man weiter den Abstand zu den Top 3 verkürzen. WAF hingegen befindet sich hingegen in der unter Tabellenhälfte, durch drei Punkte wäre man ein Stück weiter weg vom Abstiegskampf.

Vor rund 200 Zusehern fanden die Gäste die erste hochkarätige Chance vor: Almir Mujkic scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Christoph Jakl.

Die Parade des Red Star-Keepers war wie ein Weckruf für das Heimteam, das in weiterer Folge in der Defensive kompakt agierte und durch schnelles Umschaltspiel immer wieder für Gefahr über die Flügel sorgen konnte.

In Minute 12 durfte das Heimteam dann auch jubeln: Verteidiger Colin Eteling versenkte eine Flanke mit der Stirn in den Maschen. Ein Treffer mit Folgen, denn der Torschütze krachte mit seinem Gegenspieler unglücklich mit dem Kopf zusammen, weshalb beide Akteure die Partie nicht zu Ende spielen konnten.

Als die Penzing-Fans schon mit einer 1:0-Pausenführung rechneten, schlug WAF in Minute 41 eiskalt zu: Almir Mujkic setzte sich im Strafraum durch und vollendete eine schöne Einzelaktion mit einem Schuss ins kurze Eck.

Traumtor und Abwehrschlacht

Kurz nach Wiederanpfiff kam es zum großen Auftritt von Red Star Penzing Kicker Roman Sturzeis: Der bullige Angreifer vernaschte im Strafraum seinen Gegenspieler und hämmerte das Leder aus spitzem Winkel zum 2:1 (53.) unter die Latte.

Wer zu diesem Zeitpunkt an einen sicheren Sieg der Heimischen glaubte, der irrte sich, denn die junge WAF-Truppe ließ sich von dem Rückstand nicht beeindrucken und übernahm das Kommando. Vor allem durch lange Bälle tauchte die Schweigler-Elf immer wieder gefährlich im Strafraum der Penzinger auf.

Doch Tormann Christoph Jakl zeigte sich an diesem Tag in Höchstform und rettete den Sieg für seine Mannschaft. Die wohl größte Ausgleichs-Chance hatte Almir Mujkic am Fuß, doch der Angreifer setzte einen Heber knapp am Tor vorbei.

Zudem gab es kurz vor Abpfiff Elfmeter-Alarm im Strafraum der Penzinger. Die Pfeife des Unparteiischen blieb jedoch stumm. Für Christian Schweigler eine klare Fehlentscheidung - nach Kritik sah der WAF-Coach die rote Karte.

Während WAF trotz guter Leistungen tabellarisch auf der Stelle tritt, geht der Höhenflug von Red Star Penzing weiter: Mit 16 Punkten hat sich der Aufsteiger überraschend im vorderen Drittel festgesetzt.

Stimme zum Spiel

Lukas Hintersteiner (Trainer SC Red Star Penzing)

"In Halbzeit eins haben wir die Sache echt gut gemacht und praktisch keine Torchancen zugelassen. Nach Seitenwechsel hat uns WAF in die eigene Hälfte gedrückt, da waren die Abstände zwischen den Ketten zu groß. Dank einer kämpferisch starken Leistung haben wir den Sieg aber über die Zeit gebracht. Für das nächste Spiel haben wir, vor allem spielerisch, sicherlich noch Luft nach oben.“

