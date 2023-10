Nach 120 Minuten im Cup: Royal Persia schlägt den 1. Simmeringer SC

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 18:14

Cup Spiele bringen immer einen gewissen Flair, egal wer gegen wen spielt. Genau in solchen Spielen ist alles möglich, denn oft hat dieser Bewerb seine eigenen Regeln. 90 Minuten ohne Rückspiel und meistens spielt der vermeintlich schwächere Gegner zu Hause, gute Voraussetzungen für Überraschungen. In Runde 2 empfing Royal Peria zu Hause den 1. Simmeringer SC am Donau-Heimplatz. Die Favoritenrolle war offensichtlich bei den Gästen, weil aber beide Teams am Wochenende schon wieder in der Meisterschaft ran müssen und es bei den Gästen auch sehr viel Verletzte gibt, bot sich auch die Gelegenheit neue Spieler auf beiden Seiten einzusetzen.



Simmering übernimmt die Führung

Zu Beginn machten die Gäste das Spiel und zeigten ihre Qualität. Royal Peria war auch noch nicht ganz in diesem Spiel angekommen und musste in den ersten 20 Minuten schon wechseln. Kurz danach belohnte sich Simmering auch mit dem 1:0. Kevin Elawure sorgte für die Führung in Minute 25. Bis zur Pause ein weiterhin offenes Spiel, weder gelang Royal Persia der Ausgleich, noch konnte Simmering ihre Führung sicher ausbauen. Mit dem kleinen Vorsprung geht es also in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schluss

Als beide Mannschaften wieder am Feld standen, waren es erneut die Gäste, die einen besseren Start hinlegten. Bereits sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff stellte man auf 2:0. Erneute war es Kevin Elawure, damit war sein Doppelpack perfekt. Die Heimmannschaft wachte aber nun im zweiten Durchgang auf und konnte schnell anschließen. In Minute 62 stand es nur noch 2:1. Simmering reagierte und stellte in innerhalb von zwei Minuten, den Vorsprung, in der 64. Spielminute wieder her. Also steht es nun 3:1. Zu Beginn und zum Ende der Schlussviertelstunde belohnte sich Royal Persia, weil sie einfach nicht locker ließen. In der 72. und in der 93. Spielminute schaffte man den erneuten Anschluss und den Ausgleich. Es stand nach 90 Minuten also kein Sieger fest. Deswegen gab es nochmal 30 Minuten extra, die Simmering mit einem Mann weniger absolvieren musste. Fünf Minuten vor Abfiff sorgte Ali Al Satuf für die Sensation, 4:3 für Royal Persia. Den Gästen gelang nicht das Comeback für das Elfmeterschießen und man musste sich aus dem Wiener Landescup verabschieden. Die Hausherren stehen damit in der 3. Runde.

Stimme zum Spiel

Karl Höflich (Trainer 1. Simmeringer SC)

"Aus meiner Sicht gibt es nur wenig zu sagen. Man führt bis zur 91. Spielminute und wird bestraft durch Standard-Tore, wenn man die Chancen nicht macht und das Spiel offen lässt. In der zweiten Halbzeit wollten es die Gegner einfach mehr, die Aggresivität und die Laufbereitschaft haben wir einfach nicht auf den Platz gebracht. Ein Abend zum vergessen, weil wir jetzt schon am Samstag das nächste Spiel absolvieren müssen und abliefern müssen."

