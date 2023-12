Wechselfrist für die Winterpause in Wien

Details Donnerstag, 07. Dezember 2023 10:18

Der Wiener Fußballverband gab nun die offizielle Wechselfrist für alle Amateurmannschaften in Wien bekannt. Der Verband bezeichnet diese Transferzeit als "Winterübertrittszeit". Sie beginnt pünktlich mit dem neuen Jahr am 01.Jänner 2024 und endet am 6. Februar 2024 um 23:59 Uhr.

Übertritte online einreichen - letzter Termin 06.Februar 2024, 23:59 Uhr

Die Übertritte müssen im Online-Meldewesen abgewickelt und an den Wiener Fußballverband bis zum 06.02.2024, 23.59 Uhr, weitergeleitet werden. Per E-Mail dürfen keine Anmeldungen angenommen werden, ebenso ist auch der Status "vorerfasst" oder "Freigabe erteilt" nicht ausreichend! Unbedingt beachten, dass der ausgedruckte Anmeldeschein mit dem elektronischen Freigabevermerk vom Spieler, bzw. wenn erforderlich auch vom Erziehungsberechtigten, unterschrieben SPÄTESTENS am Dienstag, 6. Februar 2024 mit den erforderlichen Unterlagen mittels Upload-Verfahren im Online-Meldewesen an den Landesverband weitergeleitet wird.

Mail an Ligaportal Wien

Bitte teilt die Übertritte auch an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit! So sind wir aktuell und Euer Verein auch. Wir wünschen allen Vereinen eine gutes Händchen bei den Neuverpflichtungen und den Spielern viel Erfolg bei den neuen Vereinen. Bitte mailt uns auch mögliche Karriererenden von Kickern oder Spieler, die wieder aktiv werden. Diese Infos könnt Ihr uns ab sofort zukommen lassen - vielen Dank!

