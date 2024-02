Wiener Stadtliga: Zweikampf um Meistertitel

Details Freitag, 09. Februar 2024 21:22

Noch ist Winterpause im Wiener Unterhaus. In wenigen Wochen jagen die Mannschaften aber wieder dem Runden Leder hinterher. Wir haben uns an dieser Stelle noch einmal genauer angeschaut, wie die Rollen in der Wiener Stadtliga nach einer halben Saison verteilt sind. Wer hat die besten Chancen auf den Meistertitel? Wer kämpft um den Klassenerhalt?

Starke Esslinger

Die aktuelle Saison der Wiener Fußballliga geht in die heiße Phase, und das Rennen um die Tabellenspitze könnte nicht spannender sein. Mit einigen überraschenden Ergebnissen und beeindruckenden Leistungen haben sich die Teams in der Tabelle positioniert, wobei zwei Mannschaften die Führung teilen.

An der Spitze der Tabelle stehen die Sportunion Mauer und der SV Dinamo Helfort punktgleich mit jeweils 40 Punkten aus 15 Spielen. Beide Mannschaften haben beeindruckende Bilanzen von 13 Siegen, einem Unentschieden und lediglich einer Niederlage. Die Offensive dieser Teams ist äußerst effektiv, wobei Mauer 42 Tore erzielt hat und Helfort mit 38 Toren dicht dahinter folgt.

Auf dem dritten Platz befindet sich der SK Slovan HAC mit 27 Punkten. Obwohl sie nicht ganz mit den beiden führenden Teams mithalten können, haben sie dennoch eine solide Saison gespielt und sind weiterhin im Rennen um die Tabellenspitze.

In der unteren Hälfte der Tabelle kämpfen die Teams weiterhin um Punkte und Platzierungen. Mannschaften wie der 1. Simmeringer SC, Hellas Kagran und der ASV 13 müssen sich in den kommenden Spielen steigern, um sich von den Abstiegsplätzen fernzuhalten.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Tabelle im Verlauf der restlichen Saison entwickeln wird. Mit spannenden Spielen und engen Ergebnissen ist eines sicher: Die Wiener Stadtliga verspricht weiterhin aufregende Action und hart umkämpfte Spiele bis zum letzten Spieltag.