SV Donau vs. Zweitligist Voitsberg im ÖFB-Cup: "Werden alles in Waagschale legen!"

Details Mittwoch, 19. Juni 2024 15:17

Das Los hat entschieden. SV Donau aus der Wiener Stadtliga trifft in der ersten ÖFB-Cup-Runde 2024/25 auf den ASK Voitsberg. Damit gastiert ein Klub aus der ADMIRAL 2. Liga beim Wiener Landescup-Sieger im 22. Wiener Gemeindebezirk. Wir sprachen an dieser Stelle mit Donau-Sektionsleiter Nermin Jusic.

Im Vorjahr scheiterte Voitsberg als Regionalligist an Zweitligaverein Vienna - heuer ist man selbst der Favorit im Spiel gegen Donau

"Wir freuen uns natürlich darüber, dass wir uns mit einem Zweitligaverein messen dürfen", schickt Sektionsleiter Nermin Jusic voraus. "Man muss aber dazu sagen, dass das eine richtig harte Angelegenheit wird und ein Weiterkommen einen super Tag von uns braucht und einen schlechten des Gegners. Wir hoffen auch, dass zumindest ein paar Fans aus der Steiermark den Weg nach Wien finden werden. So weit ich gehört habe, haben die Voitsberger aber motivierte Anhänger. Wir werden natürlich aber auch unsere Werbetrommel ordentlich rühren", so der Funktionär.

Dementsprechend freut sich Jusic auf das Aufeinandertreffen mit dem Neo-Zweitligisten Voitsberg, der eine bärenstarke Saison in der Regionalliga Mitte hinter sich hat und sich frühzeitig den Meistertitel sicherte. "Wir brauchen gar nicht zu diskutieren, wer hier Favorit ist. Wir werden aber alles in die Waagschale werfen und eine bestmögliche Figur machen. Wie schaut es wirklich sportlich aus? "Es ist eine tolle Gelegenheit für meine Spieler, sich zu präsentieren. Ich denke, diese Möglichkeit werden alle zu nutzen versuchen", so Jusic, der betont, dass Voitsberg ein sehr attraktiver Gegner ist. "Wir haben jetzt mehr als ein Monat Zeit, um uns auf das Spiel vorzubereiten."

Damit das Match Ende Juli auch wirklich am Platz des SV Donau stattfinden kann, habe Jusic bereits Kontakt mit dem ÖFB aufgenommen, um Details zu klären.

Foto: RIPU

