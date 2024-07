1980 Wien nach Rang 5: "Haben unsere Ziele übertroffen!"

Details Dienstag, 02. Juli 2024 19:16

1980 Wien beendete die Saison in der Wiener Stadtliga auf dem fünften Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. Man konnte 50 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Obmann Kurt Lanscha - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Kurt Lanscha: "Wir sind mit der abgelaufenen Saison sehr zufrieden! Im schwierigen 2. Jahr in der Wiener Stadtliga haben wir mit dem 5. Tabellenplatz eine ausgezeichnete Platzierung erreicht und unsere Ziele übertroffen. Unser Nachwuchs hat in der Gesamtwertung den Aufstieg von der C-Liga in die B-Liga geschafft und in der U14 und U16 den Meistertitel erreicht!"

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Kurt Lanscha: "Die Vorbereitung beginnt schon am 4. Juli - 8 Testspiele sind geplant, unter anderem gegen Wr. Viktoria!"

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Kurt Lanscha: "Mit Nico Ruziczka verlieren wir einen wertvollen Spieler an Wr. Viktoria, Nuri Kilic kehrt zu Essling zurück und Matej Jurcevic verlässt uns in Richtung Graz. Auf der anderen Seite sind vier Neuerwerbungen bis jetzt zu vermelden - unter anderem Semin Delic von Donau, Nenad Jesic vom Wiener Sportclub, Zinedin Hamzic von Simmering!"

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Kurt Lanscha: "Im Nachwuchsbereich wollen wir nach dem Aufstieg in die B-Liga uns in dieser Klasse etablieren und weiterhin unsere Talente für die Kampfmannschaft und unsere U23 weiterentwickeln! Leider wurden uns mit Zwangserwerben einige unserer besten Nachwuchsspieler von Verbandsligamannschaften abgeworben!"

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Kurt Lanscha: "Ziel für die neue Saison ist die guten Leistungen der Kampfmannschaft aus der Vorsaison zu bestätigen und uns als Spitzenmannschaft in der Stadtliga zu etablieren. Im Nachwuchsbereich wollen wir weiterhin unseren jungen Spieler gut ausbilden und möglichst viele Spieler in die U23 und KM integrieren."

Foto: 1980 Wien

