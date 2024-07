WAF-Trainer Schweigler: "Jungs haben sich viel Respekt und Anerkennung erspielt!"

Details Mittwoch, 03. Juli 2024 21:54

WAF Brigittenau beendete die Saison in der Wiener Stadtliga auf dem 14. Tabellenplatz und sicherte sich damit den Klassenerhalt. Dennoch dürfte man wohl nicht gänzlich zufrieden sein. Man konnte 29 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Trainer Christan Schweigler - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Christian Schweigler: "Schwierig klar zu beantworten, denn die gezeigten Leistungen waren im großen und ganzen richtig gut. Einzig die Effizienz in der Offensive sowie bittere Eigenfehler in der Defensive bescherten uns letztendlich einen 14. Tabellenplatz, der uns alle nicht glücklich und zufriedenstellt. Realistisch gesehen muss man die Saison dennoch positiv werten, denn es war unser erstes Jahr nach einem kompletten Neustart mit einer sehr unerfahrenen Truppe, die über die gesamte Saison nie etwas mit dem Abstieg zu tun hatte und sich sehr viel Respekt und Anerkennung erspielte!"

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Christian Schweigler: "Jeder Sieg vor und mit der WAF Kurve war ein Gänsehaut-Gefühl, so etwas gibt es in der Stadtliga nirgends! Wir hoffen und arbeiten in der nächsten Saison hart für mehr solcher Momente mit diesem grandiosen und treuen Anhang!"

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Christian Schweigler: "Die Vorbereitung startet mit 8. Juli und wird knapp 5 Wochen dauern inklusive 7 Testspielen, die vermehrt auf Rasen stattfinden werden!"

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Christian Schweigler: "Es wird detaillierte Veränderungen geben. Der Kader wird definitiv mit Qualität, Talent und Erfahrung aufgebessert! Wir sind sehr glücklich und zufrieden mit den getätigten Verpflichtungen und freuen uns gemeinsam mit dem gehaltenen Stamm der Mannschaft zu arbeiten!"

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Christian Schweigler: "Unser Nachwuchs befindet sich ebenfalls seit Winter in einer gewissen Umbruchphase. Der Austausch mit dem Nachwuchs-Trainern ist mir besonders wichtig und wir geben denjenigen, die es sich verdient haben sowie die richtige Einstellung mitbringen, auch gern die Chance sich in der KM zu zeigen!"

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Christian Schweigler: "Die Ziele sind klar definiert, den neu eingeschlagenen Weg weiter akribisch fortführen und letztendlich tabellarisch nach oben klettern, wo es letztendlich hinführt wird sich zeigen, aber auf alle Fälle wollen wir besser sein als letzte Saison!"

Foto: privat

