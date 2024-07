SV Donau mit Landescup-Sieg im Rückspiegel: "Sind sehr ehrgeizig!"

Details Mittwoch, 03. Juli 2024 22:30

Der SV Donau beendete die Saison in der Wiener Stadtliga auf dem sechsten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl nicht unzufrieden sein. Man konnte 45 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Felix Pannosch, der - nachdem er im Frühjahr öfter als Trainer auf der Bank saß - nun zur Gänze als Coach übernimmt - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Felix Pannosch: "Wir wollten eigentlich unter die Top 5 kommen. Das ist leider knapp mit dem 6 Platz nicht gelungen.

Aufgrund der Ausfälle sind wir aber im Großen und Ganzen mit der Saison zufrieden. Durch den ersten Cupsieg in der Vereinsgeschichte wurde es noch eine tolle Saison. Am Schluss war leider auch dann die Luft schon draußen, daher haben wir die Top 5 knapp verpasst. Unser Ziel unsere eigenen Nachwuchsspieler in die Kampfmannschaft einzubauen haben wir umgesetzt. Insgesamt kamen 10 Spieler aus unserer U18 mehrmals zum Einsatz (Jahrgang 2006 und 2007) in der Meisterschaft. Mit dem Cup waren es sogar noch mehr Spieler."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Felix Pannosch: "Eindeutig der Cupsieg. Es war eine tolle Atmosphäre im Happelstadion. Unsere Donaufans (Nachwuchsspieler, Eltern, etc…) haben uns super unterstützt und uns zum Sieg gepeitscht."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Felix Pannosch: "Wir starten am 10. Juli mit der Vorbereitung. Unsere Spieler haben auch noch ein Heimprogramm bekommen.

Es werden wieder einige Nachwuchsspieler an der Vorbereitung der Kampfmannschaft teilnehmen. Unser Ziel ist es, die jungen Nachwuchsspieler und die Neuzugänge so schnell wie möglich in die Mannschaft zu integrieren. Unser erstes Highlight in der Saison wartet bereits am 27. Juli gegen den Zweitligisten Voitsberg."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Felix Pannosch: "Wir hatten diese Saison die erfolgreichste Saison mit unserem Nachwuchs. Wir wurden Gesamtsieger in der WFV - Liga. Weiters wurde unsere U16 und U18 Meister. Wir sind für die Zukunft sehr gut gerüstet. Für uns ist der Nachwuchs extrem wichtig und wir versuchen immer wieder unseren jungen Nachwuchsspielern in die Kampfmannschaft einzubauen und ihnen eine Plattform zu bieten. "

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Felix Pannosch: "Wir wollen uns natürlich in der Tabelle gegenüber der Vorsaison (Platz 6) verbessern. Wir werden von Spiel zu Spiel schauen und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Wir sind natürlich sehr ehrgeizig und wollen das Maximum rausholen."

