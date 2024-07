Testspiele der Wiener Stadtligisten im Überblick!

Details Dienstag, 09. Juli 2024 16:02

Langsam aber sicher starten die Vereine der Wiener Stadtliga in die Vorbereitung. Die meisten haben bereits letzte Woche den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Wie auch schon in den vergangenen Vorbereitungen, bietet euch LIGAPORTAL auch diesmal wieder einen Überblick über alle (bisher) bekannten Testspieltermine der Stadtligisten. Absoluter Testspielkönig ist dabei WAF pinova Telekom mit gleich 9 Testspielen in knapp 5 Wochen. Diese und jene der anderen Clubs, findet ihr kompakt unten:

TESTSPIELÜBERSICHT Sommer 2024*

1. Simmeringer SC

19.07. - 19:00 - FC Mistelbach (a)

23.07. - 19:00 - SC Himberg (a)

27.07. - 18:00 - SC Columbia Floridsdorf (h)

30.07. - 19:00 - SV Stockerau (a)

03.08. - 18:00 - SC Retz (a)

06.08. - 19:00 - FAC Wien Amat. (h)

FC 1980 Wien

10.07. - 18:30 - SC Wiener Viktoria (h)

13.07. - 18:00 - ASK Marienthal (a)

17.07. - 19:00 - Maria Lanzendorf (a)

19.07. - 19:30 - ASK Ebreichsdorf (a)

27.07. - 17:00 - Sportunion Schönbrunn (h)

03.08. - 17:00 - FC Besiktas Wiener Adler (h)

06.08. - 18:30 - SC Leopoldsdorf/Wien (h)

10.08. - 17:00 - KSV Siemens Großfeld (h)

Austria XIII Auhof Center

27.07. - 18:30 - SZ Marswiese (h)

31.07. - 18:30 - LAC-Inter (a)

03.08. - 18:00 - KSV Siemens Großfeld (a)

07.08. - 18:30 - FCJ Alt-Ottakring (h)

10.08. - 18:00 - SV Sieghartskirchen (a)

FC Stadlau

13.07. - 18:00 - SC Wiener Viktoria (h)

18.07. - 18:00 - SK Rapid II (a)

20.07. - 18:00 - FCJ Alt-Ottakring (h)

26.07. - 19:30 - SC Wolkersdorf (a)

10.08. - 17:30 - FAC Wien Amat. (h)

First Vienna FC 1894 1B

12.07. - 18:00 - FC Marchfeld Donauauen (a)

16.07. - 19:30 - SC Kittsee (h)

20.07. - 18:00 - SC Ostbahn XI (a)

23.07. - 19:30 - SV Donau Langenlebarn (a)

27.07. - 19:00 - Red Star Penzing (a)

30.07. - 19:00 - SV Langenrohr (a)

FC Hellas Kagran

19.07. - 18:00 - SV Leobendorf II (h)

23.07. - 19:00 - TWL Elektra 1B (h)

26.07. - 18:30 - NAC (h)

30.07. - 19:00 - ASV Hohenau (h)

02.08. - 19:00 - FC Mistelbach (a)

07.08. - 19:00 - UNION SC Perchtoldsdorf (h)

LAC-Inter

20.07. - 10:30 - USV Halbturn (h)

23.07. - 18:30 - Sportunion Mauer (h)

26.07. - 18:00 - Wiener Sport-Club (a)

31.07. - 18:30 - Austria XIII Auhof Center (h)

02.08. - 18:30 - SK Slovan HAC (h)

09.08. - 18:30 - SV Schwechat (a)

SC Red Star Penzing

19.07. - 19:30 - SV Langenrohr (a)

23.07. - 19:00 - SG Purkersdorf/Pressbaum KM I (h)

27.07. - 19:00 - First Vienna FC 1894 Amat. (h)

30.07. - 19:00 - FC Klosterneuburg (h)

03.08. - 19:00 - SC Columbia Floridsdorf (h)

09.08. - 18:00 - Post SV (h)

SC Mannswörth

19.07. - 19:30 - ASV Hohenau (a)

27.07. - 20:00 - FC Inzersdorf (h)

30.07. - 19:30 - Rennweger SV (h)

02.08. - 19:00 - SKN St. Pölten Amat. (h)

10.08. - 19:00 - Baden Casino AC (h)

SK Slovan HAC

19.07. - 19:30 - 1. FC Bisamberg (a)

26.07. - 19:00 - SV Sighartskirchen (a)

02.08. - 18:30 - LAC-Inter (a)

SV Dinamo Helfort

12.07. - 18:00 - Admira Wacker Amat. (h)

20.07. - 18:00 - SG Bad Vöslau / Kottingbrunn (a)

23.07. - 19:30 - DSV Fortuna (h)

26.07. - 19:30 - TWL Elektra (a)

07.08. - 19:30 - SV Stripfing Amat. (h)

10.08. - 18:00 - ASV 13 (h)

SV Donau

17.07. - 19:00 - SV Sparkasse Leobendorf (a)

19.07. - 18:30 - SKN St. Pölten Amat. (h)

20.07. - 17:00 - Junge Wikinger Ried (h)

31.07. - 18:30 - NAC (h)

02.08. - 18:00 - SV Sierndorf (a)

06.08. - 18:00 - SG Bad Vöslau / Kottingbrunn (a)

09.08. - 18:00 - SC Ostbahn XI (h)

SV Gerasdorf Stammersdorf

16.07. - 18:30 - FC Marchfeld Donauauen (a)

23.07. - 19:00 - Gersthofer SV (h)

26.07. - 19:00 - FC Mistelbach (a)

31.07. - 19:00 - FAC Wien Amat. (h)

03.08. - 16:00 - SV Essling (h)

06.08. - 19:00 - SC Ostbahn XI (a)

10.08. - 16:00 - A11 - Rapid Oberlaa (h)

SV Schwechat

12.07. - 18:30 - TWL Elektra (h)

19.07. - 18:30 - A11 - Rapid Oberlaa (h)

23.07. - 19:00 - Wiener Neudorf (a)

27.07. - 18:00 - ASV Vösendorf (h)

02.08. - 18:30 - ASK Mannersdorf (h)

09.08. - 18:30 - LAC-Inter (h)

SV Wienerberg 1921

19.07. - 19:00 - ASK Eggendorf (a)

23.07. - 18:30 - Admira Wacker Amat. (h)

27.07. - 11:00 - SG Ortmann / Oed-Waldegg (a)

30.07. - 18:00 - SG Bad Vöslau / Kottingbrunn (a)

02.08. - 19:30 - ASK Ebreichsdorf (a)

09.08. - 19:30 - SC Himberg (a)

WAF pinova Telekom

12.07. - 19:30 - Reisenberg (a)

16.07. - 19:30 - Marienthal (a)

20.07. - 18:00 - Sportunion Schönbrunn (h)

23.07. - 19:00 - SV Stockerau (a)

26.07. - 19:30 - 1. FC Bisamberg (a)

31.07. - 19:00 - KSV Siemens Großfeld (h)

02.08. - 19:30 - SK Korneuburg (a)

03.08. - 18:30 - TSU Obergänserndorf (a)

11.08. - 10:30 - DSV Fortuna 05 (h)





*Änderungen möglich

