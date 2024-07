Kader, Infrastruktur und Nachwuchs - Gerasdorf-Sportchef Radits im LIGAPORTAL-Interview

Details Montag, 29. Juli 2024 11:27

Der SV Gerasdorf Stammersdorf kann auf eine passable Saison 2023/24 in der Wiener Stadtliga zurückblicken, holte mit Platz 12 einen Platz im unteren Mittelfeld. Bei den Niederösterreichern tat sich aber auch abseits des Platzes einiges. Was genau, wie man die vergangene Spielzeit resümiert und was man für die neue Saison erwartet bzw. was man sich vornimmt, hat Sportchef Johann Radits im Ligaportal-Interview verraten.

Meister und Aufsteiger Sportunion Mauer durfte letzte Saison in Gerasdorf jubeln - mithalten konnten die Hausherren allerdings

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Saison? Am Ende Platz 12 - hätte man sich bzgl. der Platzierung am Anfang mehr erwartet?

Johann Radits: Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der letzten Saison. Wir haben einige sehr gute Spiele abgeliefert, haben wieder neue Spieler aus dem eigenen Nachwuchs näher an die KM herangeführt und wir waren auch sehr schnell abgesichert was den Abstieg betrifft. Einzig die letzten 5 Spiele liegen mir noch immer etwas im Magen, da haben wir nur 2 Punkte gegen unmittelbare Tabellennachbarn geholt. Mit einem Sieg mehr, hätten wir die Saison als Tabellenneunter abgeschlossen, was auch unser ausgegebenes Ziel vor der Saison war.

LP: Was waren für dich persönlich aber auch für den Verein der/die Höhepunkt/e?

JR: Höhepunkte im Sinne eines einzelnen Spieles kann ich jetzt nicht hervorheben. Was mir aber schon imponiert hat, war der Umstand, dass wir gegen die Gegner von Tabellenplatz 3 bis 6 kein einziges Spiel verloren haben, sowohl auswärts als auch auf unserer Heimstätte.

Der Nachwuchs ist in die A-Liga aufgestiegen, was im Hinblick auf die Zukunft auch ganz wichtig für den Verein ist. Abseits vom Sportlichen möchte ich auch erwähnen, dass die Errichtung des neuen Kabinengebäudes sicherlich den Höhepunkt für den Verein in dieser Saison bedeutet.

LP: Ihr hattet kaum Abgänge, auch nur drei Zugänge (eventuell nicht mehr aktuell). Ihr geht also mit einer eingespielten Mannschaft in die neue Saison. Wie zufrieden seid ihr mit der Transferzeit? Worauf wird in der Vorbereitung Wert gelegt?

JR: Das Trainerteam hatte schon letzte Saison begonnen, variable Spielsysteme – bzw. anlagen einzustudieren, damit man auf Situationen in den Spielen schnell reagieren kann. Diese Arbeit setzen wir fort, deswegen war es für uns wichtig, die Mannschaft nicht allzu sehr zu verändern. Wir haben uns daher punktuell verstärkt.

LP: Wie würdet ihr eure Ziele für die kommende Spielzeit formulieren? Ist ein Tabellenplatz/ - bereich als Ziel ausgerufen?

JR: Ziel ist es den nächsten Schritt zu machen, sprich sowohl spielerisch/taktisch als auch tabellarisch sich zu verbessern. Ein einstelliger Tabellenplatz wird anvisiert.

LP: Wen erwartest du persönlich im Kampf um die vorderen Plätze?

JR: Nachdem sich einige Vereine bereits als Titelkandidaten selbst ins Spiel gebracht haben, denke ich, dass sich ganz vorne einiges tun wird. Dinamo Helfort, Vienna Amat. und SV Donau zähle ich zu den engsten Favoriten.

