"Mit 75 Punkten wirst du normalerweise Meister" - Helfort-Trainer Coric im LIGAPORTAL-Interview

"Mit 75 Punkten und einer derartigen Torausbeute wirst du eigentlich in fast jeder Liga Meister." Für Stefan Coric, Cheftrainer des SV Dinamo Helfort, war die letzte Saison trotz des knapp verpassten Aufstiegs in die Regionalliga Ost eine äußerst erfolgreiche. Über die Entwicklung im Verein, die neue Zusammenstellung der Mannschaft und die Aussichten auf die neue Spielzeit hat er im Ligaportal-Interview geplaudert.

Dinamo Helfort kassierte letzte Saison nur 2 Niederlagen - beide gegen Meister Sportunion Mauer

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Saison? Mit der Punkteausbeute wird man für gewöhnlich Meister. Hat das ein wenig an euch genagt?

Stefan Coric: Vollkommen richtig, mit 75 Punkten und unserer Torausbeute wirst du eigentlich in fast jeder Liga Meister. 24 Punkte Abstand auf Platz 3 sprechen eigentlich eine deutliche Sprache - da braucht man nichts mehr dazu zu sagen, es war eine herausragende Saison. Geknickt sind wir aber keinesfalls, Union Mauer war einfach noch einen Tick besser. Das muss man auch akzeptieren. Unser Ziel war es nach zwei 5. Plätzen in den vergangenen Jahren besser abzuschneiden und das ist uns sehr gut gelungen.

LP: Was waren für dich persönlich aber auch für den Verein der/die Höhepunkt/e?

SC: Einzelne Höhepunkte kann man kaum herausnehmen, die gesamte Saison war ein einziger Höhepunkt. Wir hatten quasi keinen Hänger, haben lediglich unsere Spiele gegen (Anm. Sportunion) Mauer verloren, das Heimspiel dabei sehr unglücklich. Das ist natürlich ein Stück weit bitter, weil uns ja nur drei Punkte auf Platz 1 gefehlt haben. Wir sind auch im Ligacup-Finale gestanden - alles in allem eine super Saison.

LP: Worauf legt ihr als Trainerteam besonderen Wert in der Vorbereitung? Wollt ihr euch taktisch noch besser/variabler aufstellen?

SC: Wir wollen in der neuen Saison noch ein weiteres Spielsystem parat haben, um in einzelnen Spielen entsprechend variabel agieren zu können. Dafür müssen wir aber erste einmal die 5,6 neuen Spieler integrieren. Die kurze Vorbereitung hilft dabei natürlich nicht aber da geht es allen Vereinen gleich.

LP: Ihr hattet ein paar Abgänge, habt euch punktuell verstärkt. Wie zufrieden seid ihr mit der Transferzeit?

SC: Wie bereits erwähnt haben wir verhältnismäßig viele Neuzugänge. Mit Lukas Parger haben wir auch einen Spieler, der sehr viel Qualität mitbringt und auch in der 2. Liga spielen könnte. Ich bin also schon der Meinung, dass die Mannschaft stärker ist als letzte Saison. Richtig bewerten wird man das aber erst ab dem Ligastart können.

LP: Nach der starken letzten Saison müsste das Ziel eigentlich klar sein. Muss es aber der Meistertitel am Ende der Spielzeit sein, um zufrieden bilanzieren zu können?

SC: Dafür muss ich ein wenig ausholen. Seit wir damals vor 6 Jahren die Arbeit aufgenommen haben, hat sich im Verein enorm viel bewegt. Der Nachwuchs wurde auf ein sehr gutes Niveau gehoben. Nachdem der Verein eher im unteren Tabellenbereich unterwegs war, wurden wir dann Meister in der 2. Landesliga und haben in den Folgejahren auch in der Wiener Stadtliga gut performt, zweimal Platz 5 belegt. Heuer sind wir Zweiter geworden, wenn die Kurve also so weitergeht, müsste eigentlich am Ende der nächsten Saison Platz 1 stehen aber es gibt auch andere Vereine, die dieses Ziel haben. Es ist aber auch die Tatsache, dass wir uns den Respekt bei Schiedsrichtern und Gegnern erarbeitet haben, der einen Erfolg darstellt. Klar wird sich die Mannschaft aber auch nicht nur mit Platz 2 zufrieden geben wollen.

LP: Die Konkurrenz in der Wiener Stadtliga ist groß. Wen erwartest du im Kampf um die vorderen Plätze?

SC: Sportunion Mauer und wir waren letzte Saison doch deutlich vor dem Rest, hätten die eine oder andere Schnittpartie aber theoretisch auch nur unentschieden spielen oder sogar verlieren können. Hinter uns war es außerdem sehr sehr eng. Etliche Mannschaften haben sich verstärkt, müssen das aber auch erst einmal auf den Platz bringen. Man darf also gespannt sein.

