SV Donau nach ÖFB-Cup-Einsatz gegen Zweitligist Voitsberg: "Man kann nur von Besseren lernen!"

Dienstag, 30. Juli 2024 20:03

Mit dem erstmaligen Gewinn des "Sport Riss" Wiener Landescup Anfang Mai löste SV Donau auch ein UNIQA ÖFB Cup-Ticket. Samstagabend empfing der Stadtliga-Club aus Kaisermühlen deshalb Regionalligist ASK Voitsberg. Die Steirer wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, feierten einen 3:0-Auswärtserfolg und stehen in der zweiten Runde.

Schnelles Gegentor

Voitsberg ging durch ein Eigentor von Furkan Sezen in der achten Minute in Führung. Dominik Kirnbauer (77.) und Maximilian Suppan (86.) sorgten in der Schlussviertelstunde für den Endstand. "Man hat einfach den Klassenunterschied gemacht, ich muss aber dazusagen, dass wir durch das schnelle Gegentor natürlich ein Handicap hatten. Dann haben es die Burschen aber gut gemacht und wenig zugelassen. Nach vorne hat leider etwas die Durchschlagskraft gefehlt", so Nermin Jusic, Sektionsleiter von Donau aus der Wiener Stadtliga.

Man habe dennoch vom Match sehr viel mitnehmen können für die neue Saison. "Man lernt nur von Besseren. Wir können uns für das Spiel nichts vorwerfen. Voitsberg hat verdient gewonnen. Wir konzentrieren uns auf die neue Saison und die neue Saison im Wiener Landescup. Vielleicht gelingt uns ja wieder Ähnliches wie im Vorjahr. Für die Vereinskasse ist der ÖFB-Cup natürlich immer super", so Jusic weiter. In wenigen Wochen beginnt die neue Saison in der Stadtliga, wo Donau angreifen will.

