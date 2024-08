Austria XIII weist Aufsteiger LAC-Inter zum Saisonauftakt in die Schranken - Die Stimmen zum Spiel!

Details Sonntag, 18. August 2024 19:33

Austria XIII Auhof Center gewann zum Saisonauftakt bei Aufsteiger LAC-Inter verdient und deutlich mit 3:1. Nach Toren von Melih Kaya (27.), Marlon Buck (73.) und Jan Rafael Ferencak (85.) gelang Lukas Pauer (90.+1) noch der Ehrentreffer. Wir haben mit LAC-Sportchef Horst Musil und Austria XIII-Trainer Michael Keller gesprochen und die Stimmung eingefangen.

"Austria XIII einfach besser"

Horst Musil: "Die Vorbereitung war relativ gut aber heute hat man gesehen, dass zwischen der Vorbereitung und der Meisterschaft dann doch noch ein Unterschied ist. Austria XIII ist eine gestandene Stadtliga-Mannschaft. Anfangs konnten wir noch gut mitspielen, die ersten 15 Minuten waren noch ausgeglichen aber danach, waren sie klar besser als wir. Noch bitterer als die Niederlage ist aber der verletzungsbedingte Ausfall von Ismael Drabo. Wir befinden uns aber natürlich in einem Lernprozess, haben viele junge Spieler und die Verstärkungen müssen sich auch erst einarbeiten. In Summe muss man sagen, dass Austria XIII besser war und das muss man so akzeptieren."

Michael Keller: "Das erste Auftreten und dann auch noch gleich bei einem Aufsteiger ist natürlich nie einfach und dafür haben es die Jungs wirklich gut gemacht. Das Einzige was wir uns vorwerfen lassen müssen, ist, dass wir die Partie nicht schon früher entschieden haben. Vor der Pause musst du zumindest 2:0 führen. Nach der Pause waren wir dann ein wenig zu passiv, das haben wir aber relativ schnell abgelegt.

Wir hatten aber auch Glück, weil wir in wichtigen Phasen auch jeweils ein Gegentor hätten bekommen können und dann kann es auch anders ausgehen. Der Sieg geht aber in Ordnung und wir sind natürlich entsprechend zufrieden."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.