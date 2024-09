Hellas Kagran reagiert auf Fehlstart und präsentiert neues Trainerteam

Details Donnerstag, 05. September 2024 17:49

Null Punkte aus drei Spielen: Das ist die Bilanz von Hellas Kagran in der Wiener Stadtliga. Im Vorjahr letztlich die Liga gehalten, schaut es heuer bisher wieder nach Abstiegskampf aus. Jetzt hat der Verein aber reagiert und sich vom Trainer verabschiedet. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Nach drei Niederlagen in drei Meisterschaftsspielen hat der Vorstand des FC Hellas Kagran reagiert und sich von Trainer René Fischer getrennt. Ab sofort übernehmen Mario und Marcus Fürthaler das Team als Haupt- und Co-Trainer. Mit an Bord bleiben weiterhin Masseur Stefan Traub (im Foto links) und Tormanntrainer Oliver Fuka (2. v. r.). "Der FC Hellas Kagran bedankt sich bei Rene Fischer für seine gute Arbeit. Er hatte die Mannschaft in einer schwierigen Zeit übernommen und Hellas Kagran vor dem Abstieg gerettet. Wir wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste", heißt es vom Verein.

Foto: Hellas Kagran

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.