Leichtfertig Chancen vergeben - Schwechat siegt gegen Gerasdorf "nur" 2:1!

Details Freitag, 28. Februar 2020 21:43

"Das war natürlich ein guter Start ins Frühjahr aber ich bin mit dem Verlauf des Spiels eigentlich nicht zufrieden", äußert sich der Trainer des SV Schwechat Senad Mujakic nach einem knappen 2:1-Heimsieg gegen SV Gerasdorf Stammersdorf zum Frühjahrsauftakt in der Wiener Stadtliga. Denn tatsächlich hätte man das Spiel schon viel früher und höher für sich entscheiden müssen, was dem 52-Jährigen sauer aufstößt. Denn nach einer sehr beherrschenden Vorstellung mit unzähligen Torchancen musste man am Ende sogar noch um den eigentlich ungefährdet gedachten Sieg zittern.

Schwechat lässt Gerasdorf "am Leben"!

Von Beginn an war es eine sehr einseitige Begegnung die sich den knapp 100 Zuschauern in Schwechat bot. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und hätten in den ersten Minuten bereits in Führung gehen können, ja müssen. Das gelang dann nach knapp 30 Minuten und zwar durch Neuzugang Fatlum Kreka. Der Mittelfeldmann nahm sich im Mittelfeld den Ball, spielte mehrere Spieler aus und zog dann aus knapp 20 Metern unhaltbar zum 1:0 ab (30.). Eine absolut verdiente Führung, die man in weiterer Folge hätte ausbauen können. Das wurde jedoch verabsäumt und so ging es mit dem knappen Vorsprung in die Pause.

Unnötige Spannung im Spiel!

Im zweiten Durchgang ging das Spiel ähnlich weiter. Wieder spielte nur die Mannschaft von Senad Mujakic. Gerasdorf schaffte es nicht die Möglichkeiten der Gastgeber zu verhindern. Lediglich die machten zu wenig daraus und mussten so lange zittern. Das 2:0 durch Marcel Kopriva nach einem Eckball hätte dann eigentlich die nötige Ruhe bringen sollen (70.), tat es aber nicht. Im Gegenteil, Schwechat lud die Gäste zum 1:2 ein. Nach einem Freistoß von der Toroutlinie kam der Ball über Umwege zu Marcel Kilian, der aus kurzer Distanz nur einschieben musste (74.). Nun war das Match wieder eng und es hätte durchaus noch der Ausgleich fallen können. Das tat er, aus Sicht der Hausherren zum Glück, jedoch nicht. Es blieb beim knappen Heimsieg. Gerasdorf-Spieler Marcel Vittner holte sich nach Schlusspfiff wegen Kritik noch die Gelb-Rote Karte ab.

Senad Mujakic (Trainer SV Schwechat) nach dem knappen Heimsieg zum Auftakt:

"Eigentlich sollte ich zufrieden sein aber ich bin es nicht. Wir haben im gesamten Spiel Torchancen für mehrer Spiele gehabt und konnten nur zwei Tore machen. Normalerweise musst du das Spiel viel früher für dich entscheiden. Der Gegner kam aus dem Spiel heraus kaum zu Möglichkeiten und dann laden wir ihn auch noch zum Anschlusstreffer ein. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben aber die Art und Weise hat mir nicht gefallen, trotz dem wichtigen Auftaktsieg."

Die Besten: Fatlum Kreka (ST), Marcel Kopriva (VT) - SV Schwechat

keiner - SV Gerasdorf Stammersdorf

Marco Wiedermann

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten