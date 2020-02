2:1 gegen SV Donau - Ivic rettet Austria XIII wichtigen Auftaktsieg! [Video]

Details Samstag, 29. Februar 2020 18:35

"In Summe geht der Sieg natürlich in Ordnung, wenn du den entscheidenden Treffer jedoch erst in der 90. Minute erzielst musst du auch von einer Portion Glück sprechen." Diese Worte stammen von einem erleichterten Michael Keller, Trainer des Wiener Stadtligisten FV Austria XIII - Auhof Center, dessen Team sich zum Auftakt der Frühjahrssaison Samstagnachmittag im Heimspiel gegen den SV Donau knapp mit 2:1 durchsetzen konnte. Nachdem man in der ersten Halbzeit überlegen war, kassierte man im zweiten Durchgang dann den Ausgleich. Nikola Ivic avancierte jedoch in allerletzter Minute zum Hero des Tabellenzweiten, als er zum vielumjubelten Siegestor traf.

Frühe Führung, doch schwere Partie!

Die Hausherren brauchten zu Beginn der Partie ein wenig um ins Spiel zu kommen, die lange Vorbereitung steckte noch ein wenig in den Beinen der Spieler. Doch nach 10 Minuten machten sich die Anstrengungen der letzten Wochen erstmals bezahlt. Nach einer schönen Aktion über mehrere Stationen im Mittelfeld kam der Ball zu Michael Pechar, der zunächst seine Gegenspieler aussteigen ließ und dann mit rechts von der Strafraumkante ins Kreuzeck abzog (10.). Ein absolutes Traumtor zum Auftakt der Rückrunde. Doch wer dachte, dass die Gastmannschaft mit Trainer Nermin Jusic sich dadurch einschüchtern lassen würde, lag vollkommen falsch. Nur unmittelbar nach dem Gegentor hatte man nach einem Eckball selber die Chance zum Ausgleich, doch die Stange verhinderte den Einschlag im Kasten von Austria-Goalie Dejan Pantovic. In weiterer Folge fanden die Hausherren mehrere gute Möglichkeiten auf das 2:0 vor, ließen diese jedoch allesamt aus. So ging es mit dem knappen 1:0 in die Pause.

Ausgleich kassiert, doch Ivic rettete Austria!

Im zweiten Durchgang verlief das Spiel dann ein wenig ruhiger, Torchancen kamen nur mehr vereinzelt vor, wenn dann durch die Mannschaft von Michael Keller. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss dann der Schock für die Hausherren. Andrej Vukovic erzielte nach einem Eckball von der linken Seite den Ausgleich für den SV Donau (75.). Plötzlich war man von Seiten der Keller-Elf unter Zugzwang. Diese zeigte jedoch nun wieder den absoluten Willen das Auftaktmatch zu gewinnen. Und als bereits alles nach einem eher enttäuschenden Remis für Austria XIII aussah, schlug Ivic zu. Nach einer guten Aktion im Mittelfeld und einer weiten Flanke, stand die Nummer 10 der Hausherren am Rande des Strafraums völlig frei und zog ins kurze Eck zum Siegestor ab (91.). Danach war Schluss.

Tor FV AXIII – Auhof Center 90

Michael Keller (Trainer FV Austria XIII - Auhof Center) nach dem knappen Auftaktsieg:

"Wir haben im ersten Durchgang sehr gut gespielt, es nach dem frühen 1:0 nur leider verabsäumt weitere Treffer zu erzielen und uns so das Leben unnötig schwer gemacht. Natürlich muss man von einem glücklichen Sieg sprechen, wenn man in letzter Minute den Siegtreffer erzielt, doch insgesamt geht der Erfolg schon in Ordnung. Trotzdem möchte ich dem SV Donau meinen Respekt aussprechen. Sie haben eine sehr junge und bissige Mannschaft, die uns das Leben wirklich schwer gemacht hat."

Die Besten: Michael Pechar (MIT), Nikola Ivic (ST) - FV AXIII - Auhof Center

keiner - SV Donau

