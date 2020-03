Slovan bezwingt Mannswörth - Erfolgreicher Auftakt der Werner-Elf!

Details Montag, 02. März 2020 13:39

Die 16. Runde der Wiener Stadtliga war zugleich der Frühjahrsauftakt im Jahr 2020 und gleich im ersten Spiel bekam es der SK Slovan HAC Trachten Witzky mit einem direkten Kontrahenten um die vorderen Mittelfeldplätze, dem SC Mannswörth, zu tun. Den Grundstein für ein, vor knapp 100 Zusehern, letztlich siegreiches Heimspiel legte die Truppe von Slovan-Trainer Gerhard Werner bereits in der ersten Halbzeit, in der man auf 2:0 davonziehen konnte. Nach der Pause folgte nach etwa einer Stunde der dritte Treffer der Hausherren, womit das Spiel entschieden war und Wolfgang Prochaska mit seinem Team punktelos abreisen musste.

Später Doppelpack in Halbzeit eins!

Begonnen hatte das Spiel jedoch mit Möglichkeiten für die Gäste. Die Mannschaft von Wolfgang Prochaska versuchte sich nicht zu verstecken und fand bereits nach 3 Minuten die erste richtig gute Möglichkeit vor. Einen Weitschuss nach einem Eckball konnte jedoch Slovan-Keeper Aleksandar Randjelovic gerade noch über die Latte lenken. Ein erster Warnschuss, der die Hausherren jedoch aufwecken sollte. Denn das Spiel war in weiterer Folge ausgeglichen, wenngleich die Gäste immer wieder zu Schusschancen kamen. Zählbares schaute dabei allerdings nicht raus, ganz im Gegensatz zu einer Aktion von Slovan nach etwas mehr als 35 Minuten. Denn da erzielte Milorad Adamovic das 1:0 für die Heimmannschaft (37.). Kurze Zeit später dann der Doppelschlag. Nach einem hohen Ball aus der eigenen Verteidigung stemmte sich Aleksandar Gacic gekonnt gegen seinen Gegenspieler und spitzelte den Ball schließlich am herauseilenden Daniel Czerny zum 2:0 ins Netz (43.). Dies bedeutete zugleich den Halbzeitstand.

Slovan spielt cool zu Ende!

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel nicht so viel Fahrt auf wie es das noch in Halbzeit eins getan hatte. Slovan wusste geschickt zu verwalten und war bei schnellen Gegenzügen brandgefährlich. Bei einem dieser Konter setzte sich Milorad Adamovic auf der rechten Seite durch und spielte einen scharfen Pass in die Mitte, wo Aleksandar Gacic nur mehr den Fuß hinhalten musste und so auf 3:0 stellen konnte (65.). Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden. Daran änderte auch der späte Anschlusstreffer durch Christian Hautzinger nichts mehr (80.).

Durch diesen Heimsieg klettert die Mannschaft von Trainer Gerhard Werner in der Tabelle an SV Gerasdorf Stammersdorf vorbei auf Platz 4 in der Tabelle. Mit einer abgeklärten Leistung konnte man sich drei Zähler gegen nur zu Beginn gefährliche Niederösterreicher holen. Für die geht es damit nächste Woche im ersten Heimspiel 2020 um wichtige drei Punkte, möchte man nicht den Anschluss an Platz 4 verlieren.

Die Besten: Aleksandar Gacic (ST), Milorad Adamovic (ST) - SK Slovan HAC

keiner - SC Mannswörth

Marco Wiedermann

