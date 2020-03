WAF und ASV 13 trennen sich zum Auftakt mit Remis!

Details Montag, 02. März 2020 15:06

Ua. die Partie zwischen SV WAF Vorwärts Brigittenau und dem ASV 13 bildete Sonntagvormittag den Abschluss der Frühjahrsauftaktrunde der Wiener Stadtliga. Beide Teams hingen vor der ersten Begegnung des Jahres im unteren Bereich der Tabelle fest und wollten daher umso dringender mit einem Erfolgserlebnis aus den Startlöchern kommen. Gelungen ist dies jedoch keiner der beiden Mannschaften so richtig, endete die Partie doch 2:2 und brachte lediglich WAF eine Verbesserung in der Tabelle. Vor knapp 100 Zuschauern boten die Mannschaften von WAF-Coach Khajik Jerjes und ASV-Trainer Anton Grubesic durchaus bemühte Leistungen.

Frühe Tore prägen Match!

Richtig Anlaufschwierigkeiten hatten keines der beiden Teams. Man legte von Beginn an voll los und wollte schon im ersten Frühjahrsmatch beweisen, dass man das Zeug für Plätze weiter oben in der Tabelle hat. Erstmals richtig spannend wurde es nach nicht einmal 10 Minuten. ASV 13 ging durch ein schnelles Tor von Anatol Tautscher mit 1:0 in Führung (9.). Das war der Auftakt für eine gute Begegnung. Denn nicht einmal 3 Minuten später war der Ausgleich bereits wieder hergestellt. WAF bekam nach einem Foulspiel im Strafraum der Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Zlatan Sibcic sicher zum 1:1 verwandelte (12.). Beide Teams bemühten sich in weiterer Folge zusätzliche Treffer zu erzielen, gelingen sollte dies vor dem Halbzeitpfiff jedoch nur der Grubesic-Truppe. Jonas Gary brachte wenige Minuten vor der Halbzeit ASV 13 erneut in Führung und ließ die Hoffnung auf einen "Dreier" zum Auftakt wachsen. Danach war Pause.

Zweiter Elfmeter für WAF!

Nun hieß es für die Hausherren nach Wiederbeginn das Tempo zu steigern um das Match im Idealfall noch drehen zu können. Zunächst war jedoch wichtig den abermaligen Ausgleich zu schaffen. Das war jedoch ein schweres Unterfangen, denn die Gäste standen in der Verteidigung sehr gut. Dass der Ausgleich doch wieder gelang, lag auch daran dass WAF den zweiten Strafstoß der Partie zugesprochen bekam. Zaim Nasufi ließ sich dieses Möglichkeit nicht entgehen und stellte auf 2:2 (70.). Bei diesem Ergebnis blieb es schlussendlich auch, die Partie endete Unentschieden.

Durch diese Punkteteilung war der Frühjahrsauftakt für beide Mannschaften "nicht Fisch und nicht Fleisch". Vonseiten der Jerjes-Elf kann man sich aufgrund des zweimaligen Rückstands natürlich über den Punkt freuen, für ein Heimspiel aber wohl zu wenig für die Ansprüche die man hat.

Die Besten: Zaim Nasufi (MIT) - WAF Vorwärts Brigittenau

Anatol Tautscher (MIT) - ASV 13

Marco Wiedermann

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten