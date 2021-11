Union Mauer gewinnt beim Tabellenschlusslicht mit 3:1

Details Samstag, 20. November 2021 10:07

Das erste Spiel in der 14. Spielrunde der Wiener Stadtliga lautete SV Gerasdorf-Stammersdorf gegen die Sportunion Mauer. Nach der 0:2-Auswärtsniederlage gegen den SC Ostbahn XI hatte man auch in dieser Runde eine sehr gute Mannschaft als Gegner. Die Gästemannschaft wollte sich nach der bitteren Heimniederlage gegen den SK Slovan HAC in diesem Spiel rehabilitieren. Mit einem 3:1-Erfolg konnte die Mannschaft von Trainer Robert Popovits das gewünschte Ziel erreichen.

Gäste dominieren das Spiel

Die etwa 40 angereisten Zuschauer sahen eine super Partie der Gäste. Obwohl die Platzverhältnisse nicht perfekt waren, konnte die Sportunion Mauer ihren gewohnten Kombinationsfußball in der ersten Hälfte aufziehen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Halper versuchte in den Defensivreihen kompakt zu stehen um das 0:0 so lange wie möglich halten zu können. Doch bereits in der 10. Spielminute musste dieser Plan zu den Akten gelegt werden. Nach herrlicher Vorlage von seinem Mitspieler, traf Tobias Fischer zum frühen 1:0 für die Sportunion Mauer. Wenige Augenblicke nach dem Führungstreffer kam der Schock für die Gästemannschaft. Kevin Krisch musste mit dem Verdacht auf eine Oberschenkelverletzung das Spielfeld verlassen. Für den Pechvogel kam Felix Langbrucker in die Partie. Die Gästemannschaft wollte sich nach dem herben Verlust nicht entmutigen lassen und versuchte mit gutem Kombinationsfußball weitere Tore zu erzielen. Tobias Fischer hatte zwei weitere gute Tormöglichkeiten, in der ersten Spielhälfte, konnte diese aber beide nicht verwerten. Vom SV Gerasdorf-Stammersdorf war vor der Pause im Offensivbereich kaum etwas zu sehen. So pfiff der Schiedsrichter nach etwas mehr als 45 Spielminuten zur Pause.

Union weiter spielbestimmend

In der zweiten Spielhälfte war die Sportunion Mauer weiter das spielbestimmende Team. Bereits in der Anfangsphase nach der Pause hätten Muhammet Özdemir und Tobias Fischer das Spiel entscheiden können, doch beide Spieler konnten ihre Torchancen nicht nutzen. Bei der ersten Chance ging der Ball über das Tor und bei der zweiten Möglichkeit behielt der Torwart die Nerven und hielt den Schuss. Es dauerte etwas mehr als eine Stunde bis die Zuschauer das nächste Tor bestaunen durften. Nach einer Flanke von Roman Holzgethan konnte Markus Sramek den Ball auf Thomas Helly weiterleiten, der Mittelstürmer nahm sich die Kugel perfekt an und schoss das Leder aus spitzem Winkel unhaltbar in das Tor. Nach dem 2:0 versuchte die Mannschaft von Trainer Robert Popovits so schnell als möglich weitere Treffer zu erzielen, doch dies misslang. In der 73. Spielminute machte Roman Holzgethan das 3:0 für die Gäste. Nach Vorlage von Thomas Helly machte der Stürmer den dritten Treffer für die Union Mauer. Selbst danach wollten die Gäste weitere Tore bejubeln. Der eingewechselte Youssef Ahmad hätte mit einem Kopfball beinahe das vierte Tor erzielt. In den letzten sieben Spielminuten der regulären Spielzeit wollte der SV Gerasdorf-Stammersdorf noch den Ehrentreffer erzielen. Bei der ersten Möglichkeit kam der Torwart der Gästemannschaft noch rechtzeitig an den Ball und konnte die Tormöglichkeit verhindern. Nach einer Unachtsamkeit im Aufbauspiel der Sportunion Mauer, nur wenige Augenblicke später, konnte Marko Parmakovic den Fehler ausnutzen und das Tor zum 1:3 erzielen. Schlussendlich durfte die Sportunion Mauer über einen verdienten Sieg jubeln.

“Eindeutige Angelegenheit”

Nach dem Spiel sagte der Co-Trainer der Sportunion Mauer, Ümit Duman im Gespräch: “Das Spiel war für uns eine eindeutige Angelegenheit und hätte mit mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor sogar noch höher ausgehen müssen, weiters möchte ich die Mannschaft wegen ihres guten Kombinationsspieles loben, obwohl der Platz in keinem guten Zustand war”.

Beste Spieler:

SV Gerasdorf-Stammersdorf: keine

Sportunion Mauer: Tobias Fischer (Sturm), Thomas Helly (Sturm), Roman Holzgethan (Sturm)

Lukas Wiedermann

