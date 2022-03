2:2 gegen Ostbahn - Slovan vergibt trotz Überzahl Sieg!

Details Sonntag, 27. März 2022 22:00

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen SK Slovan HAC Trachten Witzky und SC Ostbahn XI 2:2. Slovan ging zweimal in Führung, war ab Minute 76 in Überzahl, konnte aber nicht mehr entscheidend zulegen. "Mit dem Ergebnis bin ich überhaupt nicht zufrieden", so Slovan-Trainer Gerhard Werner.

Ausgleich trotz Überzahl

Slovan trat stark auf, war von Beginn an besser. Beim Stand von 0:0 übersah der Schiedsrichter einen Foul-Elfmeter für die Gastgeber. "Den hat er klar übersehen", ärgerte sich Werner. Nach 36 Minuten sah Ostbahn-Spieler Muhammed Acar auf der Bank wegen einer Unsportlichkeit die Gelbe Karte. Die anschließende Kritik sah so heftig aus, dass er gleich seine zweite sah (36.). Wenig später fiel die Führung für die Gastgeber. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Melih Kaya sein Team in der 39. Minute. Nach einem Ball über die Abwehr leitete Slovan den Ball gut zu Kaya weiter und der ließ sich die Chance nicht entgehen. Kurz vor dem Pausenpfiff griff Slovan-Torhüter Enes Kaya bei einer Flanke am Ball vorbei und ermöglichte so Sinan Türkmen den Ausgleich (45.+2).

Erneut Ausgleich

Deniz Saritas brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Slovan HAC über die Linie (50.). Aus der Ruhe ließ sich SC Ostbahn XI nicht bringen. Furkan Aydogdu erzielte wenig später den Ausgleich (55.). Aldin Ibrahimovic sah knapp 15 Minuten vor Schluss wegen einer Tätlichkeit Rot. Slovan konnte auch aus der Überzahl keinen entscheidenden Nutzen ziehen.

Gerhard Werner (Trainer SK Slovan HAC) nach dem Match:

"Mit dem Ergebnis bin ich überhaupt nicht zufrieden, mit der Leistung an sich schon. Leider konnten wir uns für den Aufwand nicht belohnen, aus der Überzahl keinen Nutzen ziehen. Die beiden Gegentore waren äußerst unglücklich und leider von Fehlern produziert. Am Ende müssen wir uns aber an der eigenen Nase nehmen."

Am nächsten Sonntag reist SK Slovan HAC zu Sportunion Mauer, zeitgleich empfängt SC Ostbahn XI Austria XIII Auhof Center.

Wiener Stadtliga: SK Slovan HAC Trachten Witzky – SC Ostbahn XI, 2:2 (1:1)

55 Furkan Aydogdu 2:2

50 Deniz Saritas 2:1

47 Sinan Tuerkmen 1:1

39 Melih Kaya 1:0