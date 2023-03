Überraschung zum Auftakt - Mannswörth trotzt Tabellenführer Remis ab!

Details Samstag, 04. März 2023 14:37

Der Auftakt ins Frühjahr in der Wiener Stadtliga brachte gleich im ersten Match eine kleine Überraschung. Der SC Mannswörth erkämpfte sich zuhause ein mehr als verdientes 2:2-Unentschieden gegen Tabellenführer SV Schwechat. Die Mannschaft von Trainer Senad Mujakic konnte dabei erst in Minute 89 ausgleichen, vergab aber in den 88 Minuten zuvor einige Möglichkeiten, die für einen lockeren Auswärtssieg gereicht hätten. Mannswörth hingegen zeigte eine beherzte und kämpferische Leistung und wurde nur knapp nicht mit einem Auftaktsieg belohnt. Der FavAC kann damit mit einem Heimsieg gegen FC 1980 Wien am Samstag an den Schwechatern vorbeiziehen.

Mannswörth in Front

Schwechat, dass seit der Vorbereitung mit etlichen Verletzungen zu kämpfen hat, fand anfangs nicht sonderlich in die Partie. Bei einem Abseitstor hatte man allerdings knapp Pech. Mannswörth stellte die Räume gut zu und nutzte die Fehler der Gäste eiskalt aus. Erstmals in Minute 20: Nachdem man über die rechte Seite einen schnellen Angriff lancierte, kam der Querpass auf Höhe der Toroutlinie Richtung 5er-Eck. Dort reagiert Boris Biro schneller als die Schwechater Verteidigung und traf ins kurze Eck zum 1:0 (20.). Auch in weiterer Folge fiel es den Jungs von Trainer Mujakic schwer durch die Abwehr der Hausherren zu kommen, Chancen die man dann doch vorfand, wurden vergeben.

Ausgleich und erneut nicht gegebener Treffer

Halbzeit zwei brachte dann nach kurzer Zeit den dann doch verdienten Ausgleich für Schwechat. Marcel Vittner trat einen Freistoß aus dem Halbfeld, der an Freund und Feind vorbei ins lange Eck zum 1:1 ging (54.). Kurz darauf erneut Freistoß, wieder kommt der Ball gut in den Strafraum, doch diesmal Foul am Mannswörth-Torhüter Richard Rickl. Ein Tormann sollte dann knapp 15 Minuten vor Ende erneut im Mittelpunkt stehen, diesmal jedoch auf der anderen Seite. Bei einem Schussversuch von Julian Hirschbeck machte Haydar Bayram eine äußerst unglückliche Figur und ließ die Kugel unter seinen Armen durchrutschen - 2:1 für Mannswörth (78.).

Last-Minute-Remis

Dabei sollte es schlussendlich aber nicht bleiben. Nach einem langen Ball in die Spitze, nahm der eingewechselte Manuel Cerba volles Risiko und vollstreckte zum 2:2 (89.). Der Ausgleich, der aufgrund der größeren Anzahl an Chancen durchaus verdient, wenngleich wegen des späten Zeitpunkts etwas glücklich war.

Senad Mujakic (Trainer SV Schwechat):

"Am Ende des Tages ist es ein gewonnener Punkt, auch wenn wir uns bei den Gegentoren zu ungeschickt angestellt haben und selber noch mehr Tore hätten machen können. Fußball zu spielen war auf dem Rasen schwer, die Treffer von uns fielen fast allesamt aus Standards, auch jene die Abseits waren oder wegen Foul nicht gegeben wurden. Mannswörth hat aber stark und geschickt verteidigt, deshalb können wir mit dem Punkt leben, wenngleich mehr möglich gewesen wäre."

Torfolge: 1:0 Boris Biro (20.), 1:1 Marcel Vittner (54.), 2:1 Julian Hirschbeck (78.), 2:2 Manuel Cerba (89.)

Gelb-Rot: Niklas Roth (90.+2)

Die Besten:

SC Mannswörth: Boris Biro (ST), Manuel Holl (VT)

SV Schwechat: Marcel Vittner (MIT)

