2:0 in Simmering - Erfolgreicher Auftakt für Stadlau!

Details Montag, 06. März 2023 11:35

"Mit dem Ergebnis können wir absolut zufrieden sein. Es ist immer wichtig mit einem Erfolgserlebnis in ein Spieljahr zu starten." Für Neo-Stadlau-Coach Stefan Horniatschek verlief das erste Match als Cheftrainer des FC Stadlau erfolgreich. Mit einem 2:0 beim 1. Simmeringer SC holte man zum Auftakt einen wichtigen "Dreier".

Spielkontrolle

Stadlau übernahm früh die Kontrolle im Spiel. Erste Halbchancen wurden von den Gästen zunächst noch vergeben. Gabriel Bayer brachte FC Stadlau in der 20. Spielminute dann aber in Führung. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite, flankte Leon Effenberger präzise in die Mitte wo Bayer perfekt einnickte. Auch danach hatten die Gäste noch die eine oder andere Möglichkeit, das Ergebnis auszubauen. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Anderer Spielcharakter

Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie dann anders, weil Simmering nun gezwungen war mehr fürs Spiel zu machen. Aufgrund des frühen Attackierens, war das Spiel nun hektischer. So kam man zu Halbchancen, wirklich gefährlich werden konnte man aber auch nicht. Dominik Eichinger erhöhte für FC Stadlau per Elfmeter auf 2:0 (54.). Bis zum Spielende konnten Bayer & Co. das Ergebnis dann geschickt verwalten. Die 0:2-Heimniederlage von Simmeringer SC war Realität, als Referee Harun Suta die Partie letztendlich abpfiff.

Stefan Horniatschek (Trainer FC Stadlau):

"Mit dem Ergebnis können wir absolut zufrieden sein. Es ist immer wichtig mit einem Erfolgserlebnis in ein Spieljahr zu starten. Wir haben das Spiel gut kontrolliert und dann auch in den wichtigen Momenten zugeschlagen. Es gibt aber natürlich noch einige Sachen, die wir besser machen und an denen wir arbeiten müssen."

Mit 13 gesammelten Zählern haben die Gastgeber den 14. Platz im Klassement inne. Mit nur 16 Treffern stellt 1. Simmeringer SC den harmlosesten Angriff der Wiener Stadtliga. Simmeringer SC kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Simmeringer SC deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist 1. Simmeringer SC in diesem Ranking auf.

Der Sieg über 1. Simmeringer SC, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt FC Stadlau von Höherem träumen. FC Stadlau verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für FC Stadlau, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Simmeringer SC tritt am kommenden Samstag bei Post SV Wien an, FC Stadlau empfängt am selben Tag Sportunion Mauer.

Wiener Stadtliga: 1. Simmeringer SC – FC Stadlau, 0:2 (0:1)

54 Dominik Eichinger 0:2

20 Gabriel Bayer 0:1

Lukas Wiedermann

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei