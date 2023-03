1:3 daheim gegen Wienerberg - Sportunion Mauer geht erstmals in dieser Saison leer aus!

Details Montag, 06. März 2023 12:24

Auf dem Papier hatte Sportunion Mauer im Vorfeld der Partie gegen SV Wienerberg 1921 wie der klare Favorit ausgesehen. Auf dem Platz sah es jedoch anders aus, und Sportunion Mauer musste eine überraschende 1:3-Pleite hinnehmen. SV Wienerberg gelang ein Husarenstreich. "Für mich war der Sieg nicht ganz so überraschend, wie für andere", zeigte sich Patrick Ivandic nach dem gelungenen Frühjahrsauftakt zufrieden. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich die Gäste und Sportunion Mauer mit 3:3 voneinander getrennt.

Klassisches 0:0

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Wienerberg war gegen die starke Offensive der zuvor noch ungeschlagenen Hausherren sehr stabil und ließ nichts zu. So ging es torlos in die Kabinen.

Union kommt auf - Wienerberg trifft

Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber dann mehr fürs Spiel, kamen auf. Das Tor schossen aber die Gäste. Nach einer Balleroberung schaltete man schnell um und nach einer tollen Vorlage von Julian Tunjic, behielt Benjamin Pitzek im Eins-gegen-Eins mit Union-Keeper Chanheliia die Oberhand (63.). Den Freudenjubel von SV Wienerberg machte allerdings Alexander Frank schnell wiederzunichte, als er kurz darauf nach einer scharfen Hereingabe den Ausgleich besorgte (66.). Dass SV Wienerberg 1921 in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war erneut der Verdienst von Pitzek, der in der 71. Minute nach einem Eckball zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Pitzek einen Elfmeter herausholte, den Jan Mülner souverän verwandelte (90.+2). Letzten Endes ging SV Wienerberg 1921 im Duell mit Sportunion Mauer als Sieger hervor.

Patrick Ivandic (Trainer SV Wienerberg):

"Wir waren sehr gut eingestellt, der Sieg kommt für mich deshalb nicht ganz so überraschend. Vor der Pause haben wir absolut nichts zugelassen, waren gut im Spiel und wollten so nach der Pause möglichst schnell in Führung gehen. Das ist auch gelungen aber kurz darauf haben wir schon den Ausgleich kassiert. Am Ende geht der Sieg aber in Ordnung. Wir wollen jetzt an dieser Leistung anknüpfen."

Der Patzer von Sportunion Mauer zog im Klassement keine Folgen nach sich. Nur einmal gab sich der Gastgeber bisher geschlagen. Sportunion Mauer baute die gute Serie (13 Punkte aus fünf Spielen) zum Rückrundenstart nicht aus und bleibt auf dem dritten Tabellenplatz.

Für SV Wienerberg ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Zwei Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat SV Wienerberg 1921 derzeit auf dem Konto. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von SV Wienerberg, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist SV Wienerberg 1921 zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Nächster Prüfstein für Sportunion Mauer ist FC Stadlau (Samstag, 14:00 Uhr). SV Wienerberg misst sich am selben Tag mit SC Mannswörth (15:00 Uhr).

Wiener Stadtliga: Sportunion Mauer – SV Wienerberg 1921, 1:3 (0:0)

92 Jan Muelner 1:3

71 Benjamin Pitzek 1:2

66 Alexander Frank 1:1

63 Benjamin Pitzek 0:1

