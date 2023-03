Werbung für den Fußball - Schwechat siegt im Spitzenspiel!

Details Samstag, 11. März 2023 12:39

"Das waren 103 Minuten echter Fight und Werbung für den Fußball. Erstmals seit ich in Schwechat bin, hat man eine enorme emotionale Unterstützung durch die Fans mitbekommen." Senad Mujakic und die knapp 500 angereisten Zuschauer, hatten in den über 100 Minuten Fußball zwischen dem SV Schwechat und dem Favoritner AthletikClub, auch jede Menge zu sehen bekommen, das Begeisterung hervorrief. In einer unterhaltsamen Partie gingen die Gäste kurz vor der Pause durch Piotr Pawlowski in Führung (45.+1). Nach der Pause konnten die Hausherren das Spiel aber durch Fatlum Kreka (46.) und Marcel Kopriva (62.) noch drehen.

Teams begegnen sich auf Augenhöhe

Es war nicht umsonst das Spiel Tabellenzweiter gegen Tabellenführer. Mit einem unglaublichen 7:2-Heimsieg gegen FC 1980 Wien hatten sich die Gäste letzte Woche die Führung in der Tabelle von den Hausherren erobert, die im Derby gegen Mannswörth nur zu einem späten Remis gekommen waren. "Wir wussten natürlich, dass sie mit Selbstvertrauen in die Partie gehen werden und haben da aber gut dagegengehalten", lobte Mujakic seine Jungs. Beide Teams schenkten sich in Halbzeit eins nichts, große Tormöglichkeiten gab es allerdings nicht zu verzeichnen. Bezeichnend war der Führungstreffer der Gäste. Davor hatte Kreka bei einem Lattenfreistoß noch Pech. Nachdem man über weite Strecken nicht in die Gefahrenzone kam, zog Piotr Pawlowski aus knapp 30 Metern ab und ließ Haydar Bayram im Tor der Gastgeber keine Chance (45.+1). Jubel auf Seiten der Gäste, Ärger auf jener der Hausherren.

Blitzelfer bringt Ausgleich

Nach Wiederanpfiff war keine Minute gespielt, da zeigte der Unparteiische im Strafraum der Wiener auf den Punkt nachdem er ein Textilvergehen eines FavAC´lers an Sesim Oh vernahm. Fatlum Kreka legte sich den Ball auf dem Punkt bereit und versenkte diesen humorlos zum 1:1 (46.). Das war der Auftakt einer fast einstündigen zweiten Halbzeit, die alles in sich hatte, was den Unterhausfußball ausmacht. Mit enormer Intensität versuchten nun beide Mannschaften das Heft in die Hand zu nehmen. Nach einem Schuss von Marcel Vittner, setzt Marcel Kopriva nach und netzte zum 2:1 ein (62.). Die beste Ausgleichmöglichkeit blieb bei einem Stangenschuss ungenutzt.

Emotionen auf den Rängen und am Feld

FavAC-Trainer Dozhghar Kadir versuchte seine Jungs wieder aufzumuntern, die hatten in weiterer Folge aber immer wieder Ranglereien mit den Gastgebern. Gleich 12 Mal sahen Spieler eines der beiden Teams im gesamten Spiel eine Gelbe Karte, die beiden Torschützen Pawolowski (89.) und Fatlum Kreka (107.) mussten zudem mit Gelb-Rot vom Platz. Am Ende änderte sich nichts mehr am Spielergebnis, die 500 Zuschauer feierten ihr Team und die erneute Tabellenführung aber bis lange nach Schlusspfiff.

Senad Mujakic (Trainer SV Schwechat):

"Das waren 103 Minuten echter Fight und Werbung für den Fußball. Erstmals seit ich in Schwechat bin, hat man eine enorme emotionale Unterstützung durch die Fans mitbekommen. Die Jungs haben zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und einen riesigen Sieg feiern dürfen. Kompliment an das Team."

Torfolge: 0:1 Piotr Pawlowski (45.+1), 1:1 Fatlum Kreka (46.-Elfmeter), 2:1 Marcel Kopriva (62.)

Gelb-Rot: Fatlum Kreka (107.) bzw. Piort Pawlowski (89.)

Die Besten:

SV Schwechat: Fatlum Kreka (MIT), Marcel Vittner (MIT), Marcel Kopriva (VT)

FavAC: Piotr Pawlowski (ST)

MW

