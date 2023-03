0:4 gegen SV Donau - Debakel für Austria XIII!

Details Sonntag, 12. März 2023 16:47

Austria XIII Auhof Center blieb gegen SV Donau chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. "Wir haben wie schon gegen Slovan eine Top-Leistung abgerufen und diesmal auch defensiv so gut wie nichts zugelassen." Nermin Jusic zeigte sich von der Leistung seiner Mannschaft begeistert. Die Gäste konnten nicht an die Leistungen der ersten Spiele anknüpfen und mussten sich dann doch deutlich geschlagen geben.

Platz und Wind ließen nur Abtasten zu

Zu Beginn "beschnupperten" sich beide Teams und konnten noch keine Chancen verzeichnen. Schuld daran waren auch die Platzverhältnisse sowie der starke Wind. Das änderte sich nach einer knappen halben Stunde. Emir Dzinic trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein. Nach einem Eckball stand er goldrichtig und köpfte die Führung für die Hausherren. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Hausherren legen nach

Nach dem Seitenwechsel legte der SV Donau dann noch zu. In der 54. Minute erhöhte Andrej Vukovic auf 2:0 für SV Donau. Hussein Bazzi schraubte das Ergebnis in der 63. Minute mit dem 3:0 für das Heimteam in die Höhe. Borys Brydniak vollendete zum vierten Tagestreffer in der 76. Spielminute. Am Ende kam SV Donau gegen Austria XIII Auhof Center zu einem verdienten Sieg.

Nermin Jusic (Trainer SV Donau):

"Wir haben wie schon gegen Slovan eine Top-Leistung abgerufen und diesmal auch defensiv so gut wie nichts zugelassen. Wir wussten, dass Austria XIII ein starker Gegner ist und haben dementsprechend konzentriert agiert. Die ganze Mannschaft hat sich diesen Sieg verdient."

Nachdem SV Donau hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist SV Donau weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Mit nur 16 Gegentoren stellt SV Donau die sicherste Abwehr der Liga. SV Donau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Donau zehn Siege, drei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SV Donau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Austria XIII holte auswärts bisher nur zehn Zähler. In der Tabelle liegt der Gast nach der Pleite weiter auf dem fünften Rang. Neun Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat Austria XIII Auhof Center derzeit auf dem Konto. Austria XIII baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für SV Donau ist 1. Simmeringer SC auf gegnerischer Anlage (Samstag, 14:00). Austria XIII Auhof Center misst sich zur selben Zeit mit SK Slovan HAC Trachten Witzky.

Wiener Stadtliga: SV Donau – Austria XIII Auhof Center, 4:0 (1:0)

76 Borys Brydniak 4:0

63 Hussein Bazzi 3:0

54 Andrej Vukovic 2:0

26 Emir Dzinic 1:0

