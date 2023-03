Jubel über späten Sieg dank Langbrucker!

Details Dienstag, 14. März 2023 08:10

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Sportunion Mauer mit 2:1 gegen FC Stadlau für sich entschied. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Match, weil wir alles umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben." Sportunion Co-Trainer Ümit Duman zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft nach dem Auswärtssieg sehr zufrieden, womit man sich auch für die Auftaktniederlage gegen Wienerberg rehabilitieren konnte.

Besserer Start der Hausherren

Quasi mit dem ersten Torschuss gingen die Jungs von Stadlau-Trainer Stefan Horniatschek in Führung. Nachdem die Hintermannschaft von Sportunion Mauer schlecht gestanden war, nutzte Domnik Eichinger dies und sorgte für frühen Jubel bei den Hausherren - es sollte an diesem Nachmittag der einzige bleiben. Ab dann übernahmen nämlich die Gäste die Kontrolle. Für das erste Tor von Sportunion Mauer war Marco Elbl verantwortlich, der in der 26. Minute das 1:1 besorgte. Nach mehreren Ballstationen konnte Elbl souverän abschließen. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Später Siegtreffer

Möglichkeiten hatten die Gäste in Halbzeit zwei dann etliche, nutzen konnten sie aber erst die letzte. Nach einer schönen Aktion über die linke Seite, flankte Nikola Ivic perfekt in die Mitte und Felix Langbrucker stellte für Sportunion Mauer im Schlussakt den Führungstreffer sicher (89.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Cagri Demir stand der Auswärtsdreier für den Gast. Man hatte sich gegen FC Stadlau durchgesetzt.

Ümit Duman (Co-Trainer Sportunion Mauer):

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Match, weil wir alles umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben. Mit dem ersten Schuss sind wir in Rückstand gewesen, danach haben die Jungs aber super agiert. Der späte Siegtreffer war dann mehr als verdient."

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken von FC Stadlau. Auf heimischem Rasen schnitten die Gastgeber jedenfalls ziemlich schwach ab (2-2-5). Durch diese Niederlage fällt FC Stadlau in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Sieben Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat FC Stadlau momentan auf dem Konto.

Nach 17 absolvierten Spielen stockte Sportunion Mauer sein Punktekonto bereits auf 34 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Sportunion Mauer präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 41 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Sportunion Mauer. Die bisherige Spielzeit von Sportunion Mauer ist weiter von Erfolg gekrönt. Sportunion Mauer verbuchte insgesamt neun Siege und sieben Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Sportunion Mauer befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am nächsten Freitag (18:00 Uhr) reist FC Stadlau zu SC Mannswörth, einen Tag später begrüßt Sportunion Mauer Post SV Wien auf heimischer Anlage.

Wiener Stadtliga: FC Stadlau – Sportunion Mauer, 1:2 (1:1)

89 Felix Langbrucker 1:2

26 Marco Elbl 1:1

4 Dominik Eichinger 1:0

