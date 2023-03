2:0 im Bezirksderby gegen Slovan - Austria XIII untermauert Heimstärke!

Details Montag, 20. März 2023 08:28

Am Samstag begrüßte Austria XIII den SK Slovan HAC Trachten Witzky zum Bezirksderb. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten von Austria XIII Auhof Center aus. "Es war aus meiner Sicht ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft, die auf die 0:4-Klatsche gegen Donau eine deutliche Reaktion zeigte." Michael Keller war nach dem Erfolg mehr als zufrieden. Damit gelang auch die Revanche fürs Hinspiel, in dem Slovan klar und deutlich mit 5:0 gewann.

Leidenschaft und Konzentration

Von Beginn zeigten die Gastgeber, dass sie mit einer anderen Einstellung in das Match gehen wollten als noch zuletzt beim 0:4 gegen SV Donau. Die Belohnung war die frühe Führung. Benedikt Martic brachte Austria XIII Auhof Center in der 13. Spielminute mit 1:0 in Front. Nach einem hohen Ball in die Spitze und einer Verlängerung per Kopf, traf Martic aus 11 Metern, ebenfalls per Kopf. "Wir wussten, dass Slovan speziell bei Standards stark ist, da haben wir eigentlich so gut wie nichts zugelassen." In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Austria XIII.

Späte Erlösung

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste dann zurück ins Spiel zu kommen. Einzig, es gelang ihnen nicht wirklich. Auf der Gegenseite hatte Martic zweimal die Chance die Partie vorzeitig zu entscheiden, scheiterte aber beide Male an Slovan-Keeper Tonatiuh Nicolas Avila Miranda. Das 2:0 für Austria XIII Auhof Center stellte aber doch Martic sicher. In der 90. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Nach einem Doppelpass mit Nemetz blieb er dann im Eins-gegen-Eins mit Tonatiuh Nicolas Avila Miranda Sieger.

Michael Keller (Trainer Austria XIII):

"Es war aus meiner Sicht ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft, die auf die 0:4-Klatsche gegen Donau eine deutliche Reaktion zeigte. Wir wussten, dass Slovan speziell bei Standards stark ist, da haben wir eigentlich so gut wie nichts zugelassen. Die eigene Einstellung war dafür umso besser. Wir hätten die Partie nur früher entscheiden können."

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Austria XIII Auhof Center in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Die bisherige Spielzeit von Austria XIII ist weiter von Erfolg gekrönt. Austria XIII Auhof Center verbuchte insgesamt zehn Siege und ein Remis und musste erst sieben Niederlagen hinnehmen. Zuletzt lief es erfreulich für Austria XIII, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Niederlage belegt SK Slovan HAC Trachten Witzky weiterhin den achten Tabellenplatz. Sieben Siege, vier Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft Austria XIII Auhof Center auf ASV 13, SK Slovan HAC spielt tags darauf gegen 1. Simmeringer SC.

Wiener Stadtliga: Austria XIII Auhof Center – SK Slovan HAC Trachten Witzky, 2:0 (1:0)

90 Benedikt Martic 2:0

13 Benedikt Martic 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei