Sportunion Mauer verliert Spitzenspiel bei SV Donau!

Details Montag, 27. März 2023 08:07

"Es war ein knappes Spiel, das in beide Richtungen hätte ausgehen können." Nermin Jusic war nach dem knappen 1:0 seines SV Donau im Spitzenspiel gegen Sportunion Mauer sehr glücklich mit dem Auftreten seiner Mannschaft. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte Sportunion Mauer für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Beide vom Punkt gescheitert

Zu sehen bekamen die Zuschauer einiges, jedoch lange Zeit keine Tore. Das lag in Halbzeit eins auch daran, dass beide Teams einen Elfmeter vergaben. Als erstes passierte das den Gästen. Torjäger Frank scheiterte mit seinem Versuch vom Punkt an Anthony Alozie. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatten dann auch die Hausherren die Möglichkeit in Führung zu gehen. Doch auch Hussein Bazzi gelang es nicht auf 1:0 zu stellen. Ansonsten tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen.

Goldtor durch Trainersohn

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf nicht viel. Die Gäste wurden zumeist nach Standards gefährlich. Knapp 20 Minuten vor Ende gab es dann erneut Elfmeter für SV Donau. Einem Verteidiger, der den Ball annehmen wollte, sprang der Ball vom Oberschenkel an die Hand. Eddi Jusic brach für SV Donau den Bann und markierte in der 73. Minute die Führung. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gastgebern und Sportunion Mauer aus.

Nermin Jusic (Trainer SV Donau):

"Es war ein knappes Spiel, das in beide Richtungen hätte ausgehen können. Beide haben einen Elfmeter vergeben. In Summe habe ich uns ein wenig dominanter gesehen, am Ende können wir aber auch froh sein, den Sieg noch geholt zu haben."

SV Donau konnte sich gegen Sportunion Mauer auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SV Donau ist die funktionierende Defensive, die erst 19 Gegentreffer hinnehmen musste. SV Donau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Donau elf Siege, drei Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen. SV Donau befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Sportunion Mauer hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Nur zweimal gab sich der Gast bisher geschlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Sportunion Mauer etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Sportunion Mauer.

Am kommenden Freitag tritt SV Donau bei SC Mannswörth an, während Sportunion Mauer einen Tag später SK Slovan HAC Trachten Witzky empfängt.

Wiener Stadtliga: SV Donau – Sportunion Mauer, 1:0 (0:0)

73 Eddi Jusic 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei