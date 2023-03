Knapper Erfolg für SV Wienerberg!

Details Montag, 27. März 2023 09:21

"Am Ende hätte sich wohl keiner den Sieg so richtig verdient aber Wienerberg hat seine Chancen dann einfach besser genutzt", so Khajik Jerjes, Trainer des WAF pinova Telekom. Im Spiel von SV Wienerberg 1921 gegen WAF pinova Telekom gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SV Wienerberg. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte SV Wienerberg 1921 einen klaren 5:2-Erfolg gelandet.

Chancen auf beiden Seiten

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf der Gastgeber zur Führung (43.). Christoph Huettmair traf zum wichtigen 1:0 für die Hausherren. Zuvor waren die beiden Teams gleichwertig, die besseren Chancen hatten sogar die Gäste. Ein Tor auf Seiten von SV Wienerberg machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Pure Action

SV Wienerberg 1921 baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 2:0 für SV Wienerberg durch ein Eigentor von Patrick Schwingenschlögl in der 66. Minute. Den dritten Treffer des Spiels erzielte dann WAF pinova Telekom in Person von Abdullah Cömert der 75. Minute. Es sollte nicht das letzte Tor gewesen sein, das die 86 Zuschauer an diesem Tag zu sehen bekamen. Zu allem Überfluss musste Eghosa Osarodion von den Gästen mit Gelb-Rot vom Platz (88.). WAF pinova geriet deutlicher in Rückstand, als Jan Mülner auf 3:1 erhöhte (89.). Marcel Cerny erwies WAF pinova Telekom in der Nachspielzeit einen Bärendienst, als er mit der Ampelkarte vom Platz musste (91.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Almir Mujkic für einen Treffer sorgte (96.). Am Ende verbuchte SV Wienerberg gegen WAF pinova die maximale Punkteausbeute.

Khajik Jerjes (Trainer WAF pinova Telekom):

"Am Ende hätte sich wohl keiner den Sieg so richtig verdient aber Wienerberg hat seine Chancen dann einfach besser genutzt. Normalerweise will ich nicht über den Schiedsrichter sprechen aber das war eine katastrophale Leistung heute. Wir haben uns nicht geschickt angestellt aber der Unparteiische war ein Wahnsinn."

SV Wienerberg 1921 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für SV Wienerberg ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. SV Wienerberg 1921 bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, sechs Unentschieden und neun Pleiten. In den letzten fünf Partien rief SV Wienerberg konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

WAF pinova Telekom führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat WAF pinova derzeit auf dem Konto. In den letzten Partien hatte WAF pinova Telekom kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Nächster Prüfstein für SV Wienerberg 1921 ist SV Gerasdorf Stammersdorf (Sonntag, 10:30 Uhr). WAF pinova misst sich am selben Tag mit FC Stadlau (11:15 Uhr).

Wiener Stadtliga: SV Wienerberg 1921 – WAF pinova Telekom, 3:2 (1:0)

96 Almir Mujkic 3:2

89 Jan Muelner 3:1

75 Abdullah Coemert 2:1

66 Eigentor durch Patrick Schwingenschloegl 2:0

43 Christoph Huettmair 1:0

