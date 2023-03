Imamoglu-Treffer bedeutet Sieg in letzter Minute!

Details Montag, 27. März 2023 09:25

"Man hat die Erfahrung in unserer Truppe gemerkt, die sich auch nach 0:2 nicht aufgegeben hat und sich am Ende mit einem Sieg belohnen konnte." Edward Saric war speziell mit Halbzeit zwei im Spiel von FC 1980 Wien gegen SV Dinamo Helfort 15 sehr zufrieden. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Die Ausgangslage sprach für SV Dinamo Helfort, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften egalisiert und 1:1 remis gespielt.

Hausherren legen vor

Husein Ademovic brachte 1980 Wien in der 13. Minute nach vorn. In der 30. Minute brachte Tolga Yilmaz das Netz für die Gastgeber zum Zappeln. Die Gäste hatten in dieser Phase noch nicht jenen Zugriff aufs Spiel, der dann in Halbzeit zwei vorhanden sein sollte. Mit der Führung für FC 1980 Wien ging es in die Halbzeitpause.

Erfolgreiches Comeback

Zlatan Sibcic schlug doppelt zu und glich damit für SV Dinamo Helfort 15 aus (50./78.). Speziell der zweite Treffer nach einem Freistoß zeigte seine ganze Klasse. Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Mahmud Imamoglu. In der Nachspielzeit war Imamoglu per Kopf nach einem Freistoß zur Stelle und markierte den Siegtreffer für SV Dinamo Helfort (94.). 1980 Wien ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot SV Dinamo Helfort 15 nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Edward Saric (Sportchef SV Dinamo Helfort):

"Man hat die Erfahrung in unserer Truppe gemerkt, die sich auch nach 0:2 nicht aufgegeben hat und sich am Ende mit einem Sieg belohnen konnte. Die erste Halbzeit ist nicht optimal verlaufen, danach haben wir uns gefangen und unseren Fußball gespielt, der uns so gefährlich macht. Aktuell läuft es einfach für uns."

FC 1980 Wien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. 1980 Wien findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. FC 1980 Wien schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 41 Gegentore verdauen musste. Fünf Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat 1980 Wien derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war FC 1980 Wien in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

SV Dinamo Helfort sprang mit diesem Erfolg auf den fünften Platz. Die Saison von SV Dinamo Helfort 15 verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SV Dinamo Helfort nun schon zehn Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst sieben Niederlagen setzte. SV Dinamo Helfort 15 scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für 1980 Wien ist ASV 13 (Samstag, 15:00 Uhr). SV Dinamo Helfort misst sich am selben Tag mit SV Schwechat (14:00 Uhr).

Wiener Stadtliga: FC 1980 Wien – SV Dinamo Helfort 15, 2:3 (2:0)

94 Mahmud Imamoglu 2:3

78 Zlatan Sibcic 2:2

50 Zlatan Sibcic 2:1

30 Tolga Yilmaz 2:0

13 Husein Ademovic 1:0

