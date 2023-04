ASV 13 bezwingt FC 1980 Wien!

Details Montag, 03. April 2023 20:38

"Wir haben unglaubliche acht Großchancen vernebelt und dann trotzdem gewonnen." Gerhard Frey, Trainer des ASV 13, konnte kaum glauben, dass seine Mannschaft im Spiel gegen den FC 1980 Wien derart viele Möglichkeiten hatte und diese dann auch ausließ. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich ASV 13 mit 2:0 die Nase vorn.

Ausgeglichenheit

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Vorteile hatte niemand. Die beste Möglichkeit bot sich den Gästen bei einem Kopfball, der sein Ziel jedoch nicht fand.

Freistoß als Dosenöffner

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spiel zunächst nicht, in Führung gingen die Hausherren dann aber trotzdem. Für den Führungstreffer von ASV 13 zeichnete Ali Khodadadzada per direktem Freistoß verantwortlich (55.). "Das war sozusagen der Dosenöffner", merkte Frey an. In den Minuten danach hatten die Gastgeber gleich mehrere sehr gute Möglichkeiten, ließ diese jedoch allesamt aus. Christoph Vorlen stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 per Handelfmeter für den Gastgeber her (87.). Zum Schluss feierte ASV 13 einen dreifachen Punktgewinn gegen FC 1980 Wien.

Gerhard Frey (Trainer ASV 13):

"Wir haben unglaubliche acht Großchancen vernebelt und dann trotzdem gewonnen. Wir sind zwar noch immer Vorletzter, doch eigentlich mittendrin im Mittelfeld, haben nur drei Zähler Rückstand auf Platz 9. Die Mannschaft hat Qualität und Tempo und das freut mich sehr."

ASV 13 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für ASV 13 ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. ASV 13 bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und zwölf Pleiten. ASV 13 befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

1980 Wien findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und neun Niederlagen. In den letzten Partien hatte FC 1980 Wien kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Nach einer Spielpause von zwei Wochen geht die Saison für beide Teams weiter. ASV 13 reist am 15.04.2023 zu 1. Simmeringer SC, während 1980 Wien einen Tag zuvor bei SV Schwechat zu Gast ist.

Wiener Stadtliga: ASV 13 – FC 1980 Wien, 2:0 (0:0)

87 Christoph Vorlen 2:0

55 Ali Khodadadzada 1:0

