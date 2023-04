Simmeringer SC springt mit Heimsieg auf Platz neun!

Details Montag, 03. April 2023 21:10

Nichts zu holen gab es für Austria XIII bei Simmeringer SC. Karl Höflich konnte sich über einen wichtigen Sieg freuen, der im Abstiegskampf, in dem sich die halbe Liga befindet, Luft verschaffen konnte. "Wir wussten, dass Austria XIII ein starker Gegner ist, umso mehr freut es mich wie wir aufgetreten sind." Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich 1. Simmeringer SC die Nase vorn. Schon im Hinspiel hatte Austria XIII Auhof Center die Oberhand behalten und einen 5:2-Erfolg davongetragen.

Spiel auf Augenhöhe

Über weite Strecken waren die Gastgeber zwar spielbestimmender, doch zumindest in Halbzeit eins war es ein Match auf Augenhöhe. Youssef Ahmad brachte sein Team in der 35. Minute nach vorn. Nach einer Balleroberung von Zetic kam am Ende der Ball schließlich zu Ahmad und der netzte ein. Die Pausenführung von Simmeringer SC fiel knapp aus.

Austria XIII kassiert trotz Dominanz Gegentor

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste das Kommando, waren besser im Spiel. Gerade in dieser Phase kassierte man aber das 0:2. NAch einem Corner in der 63. Minute erhöhte Dino Halilovic auf 2:0 für 1. Simmeringer SC. Danach waren wiederrum die Gastgeber dominant und diesmal traf die Elf von Trainer Michael Keller. Stefan Nemetz war es, der in der 81. Minute den Ball im Tor von Simmeringer SC unterbrachte. Danach war es ein Schlagabtausch. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Christian Berger per indirektem Freistoß für einen Treffer sorgte (91.). Am Schluss siegte 1. Simmeringer SC gegen Austria XIII.

Karl Höflich (Trainer 1. Simmeringer SC):

"Wir wussten, dass Austria XIII ein starker Gegner ist, umso mehr freut es mich wie wir aufgetreten sind. Über weite Strecken waren wir dominant, Halbzeit zwei war dann teilweise ein echter Schlagabtausch. Am Ende bin ich mit diesem Sieg aber natürlich sehr zufrieden."

Mit dem Dreier sprang Simmeringer SC auf den neunten Platz der Wiener Stadtliga. 1. Simmeringer SC bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, fünf Unentschieden und neun Pleiten. Simmeringer SC erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Bei Austria XIII Auhof Center präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Die Gäste nehmen mit 31 Punkten den siebten Tabellenplatz ein. Zehn Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat Austria XIII momentan auf dem Konto. Die Situation bei Austria XIII Auhof Center bleibt angespannt. Gegen 1. Simmeringer SC kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Das nächste Spiel findet für beide Teams in zwei Wochen statt. Simmeringer SC empfängt am 15.04.2023 ASV 13, während Austria XIII am selben Tag Sportunion Mauer zu Gast hat.

Wiener Stadtliga: 1. Simmeringer SC – Austria XIII Auhof Center, 3:1 (1:0)

91 Christian Berger 3:1

81 Stefan Nemetz 2:1

63 Dino Halilovic 2:0

35 Youssef Ahmad 1:0

