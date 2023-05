Slovan führt WAF vor eigenem Publikum vor!

Details Montag, 01. Mai 2023 11:18

SK Slovan HAC Trachten Witzky führte WAF pinova Telekom, das erstmals ohne dem langjährigen Ex-Trainer Khajik Jerjes antrat, nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. "Wir haben von Anfang das Heft übernommen, eine souveräne Vorstellung meiner Mannschaft", zeigte sich Slovan-Coach Gerhard Werner sehr zufrieden. SK Slovan HAC ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen WAF pinova einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis begnügen müssen.

Nur in eine Richtung

Slovan hatte das Spiel sofort unter Kontrolle, hätte vor der Führung schon Tore erzielen können. Nach einem Standard kam der Ball an den zweiten Pfosten wo Florian Gowin sich in der 23. Spielminute per Kopf in die Torschützenliste eintrug. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Matej Lukic-Grancic die Führung von Slovan HAC nach einer traumhaften Kombination aus. Kurz darauf hätte der WAF auf 1:2 herankommen können, scheiterte aber an Slovan-Keeper Avila. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine.

Kantersieg perfekt

SK Slovan HAC Trachten Witzky baute die Führung unmittelbar nach Wiederanpfiff aus, indem Melih Kaya zwei Treffer nachlegte (47./51.). Zunächst kam er nach einem schönen Angriff über die Seite zum Abschluss. Wenig später sorgte er für einen Ballgewinn nach einer Pressingsituation und stellte auf 4:0. Eigentlich war WAF pinova Telekom schon geschlagen, als Christian Steinbacher das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (64.). Am Schluss schlug SK Slovan HAC den Gast vor eigenem Publikum mit 5:0 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Gerhard Werner (Trainer SK Slovan HAC):

"Wir haben von Anfang das Heft übernommen, eine souveräne Vorstellung meiner Mannschaft. Am Ende hätten wir noch höher gewinnen können aber die jungen eingewechselten Spieler haben noch nicht die nötige Ruhe und Cleverness. Das ist aber ein Lernprozess. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung."

Am nächsten Freitag (18:00 Uhr) reist Slovan HAC zu SV Gerasdorf Stammersdorf, zwei Tage später begrüßt WAF pinova Austria XIII Auhof Center auf heimischer Anlage.

Wiener Stadtliga: SK Slovan HAC Trachten Witzky – WAF pinova Telekom, 5:0 (2:0)

64 Christian Steinbacher 5:0

51 Melih Kaya 4:0

47 Melih Kaya 3:0

43 Matej Lukic-Grancic 2:0

23 Florian Gowin 1:0

