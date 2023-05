Union Mauer macht aus Meisterfrage einen Dreikampf!

Details Montag, 01. Mai 2023 11:47

"Mit manchen Phasen des Spiels sind wir zufrieden, mit anderen jedoch wieder nicht so sehr." Christoph Knirsch, Individualtrainer von Sportunion Mauer, war nach dem 3:0 gegen den ASV 13 über den Erfolg zufrieden, sah bei seiner Mannschaft aber auch noch Luft nach oben. Im Kampf um den Meistertitel und Aufstieg liegt man weiterhin voll im Rennen.

Schnelle Vorentscheidung

Vor 200 Zuschauern markierte Andre Necina das 1:0 (11.). Bereits in der 14. Minute erhöhte Alexander Frank den Vorsprung von Sportunion Mauer. Die Hintermannschaft von ASV 13 ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Erfolg eingesackt

Der Treffer von Necina in der 60. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Nach einer Balleroberung spielte Ivic auf Necina, der im Eins-gegen-Eins mit Patrick Aschenbrenner cool blieb. Letztlich fuhr Sportunion Mauer einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

"Mit manchen Phasen des Spiels sind wir zufrieden, mit anderen jedoch wieder nicht so sehr. Der eingeschlagene Weg passt, wir haben aber natürlich noch Luft nach oben und müssen uns da in den letzten Runden auch noch steigern. Es war ein unangenehmer Gegner, der im Derby natürlich motiviert war."

Das Heimteam hat nach dem souveränen Erfolg über ASV 13 weiter die dritte Tabellenposition inne. Die Defensive von Sportunion Mauer (23 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Wiener Stadtliga zu bieten hat. Mit dem Sieg baute Sportunion Mauer die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Sportunion Mauer 14 Siege, sieben Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Sportunion Mauer so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei ASV 13 klar erkennbar, sodass bereits 59 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Wann bekommen die Gäste die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Sportunion Mauer gerät ASV 13 immer weiter in die Bredouille. Im Sturm von ASV 13 stimmt es ganz und gar nicht: 27 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich ASV 13 schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. ASV 13 taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am kommenden Freitag trifft Sportunion Mauer auf SC Mannswörth, ASV 13 spielt tags darauf gegen SV Wienerberg 1921.

Wiener Stadtliga: Sportunion Mauer – ASV 13, 3:0 (2:0)

60 Andre Necina 3:0

14 Alexander Frank 2:0

11 Andre Necina 1:0

