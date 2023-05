SV Wienerberg gelingt Überraschung - Schwechat rutscht aus!

Details Montag, 01. Mai 2023 11:59

SV Schwechat verlor gegen SV Wienerberg nicht nur das Spiel mit 0:1, sondern auch die Tabellenführung. Im ersten Spiel nach der überraschenden Trennung von Erfolgscoach Senad Mujakic, setzte es für die Niederösterreicher einen empfindlichen Rückschlag im Meisterkampf. Die Gastgeber konnten in einer chancenarmen Partie diese eine sich bietende Möglichkeit nutzen und siegten schließlich knapp.

Chancenplus für Wienerberg

Halbzeit eins war ausgeglichen, brachte aber ein Chancenplus für die Gastgeber. Zwar waren diese nicht die besten aber auch Schwechat kam nicht zwingend vor den Kasten von Wienerberg-Keeper Haydar Bayram. Wenn dann konnte man sich auch nur mit Standards annähern. Die Mannschaft von Trainer Florian Pinter agierte konzentriert.

Entscheidung kurz nach Wiederanpfiff

Der schließlich entscheidende Treffer gelang kurz nach Wiederbeginn. Raphael Schuster brachte nach einem Eckball per Kopf den SV Wienerberg in der 48. Minute in Front. Die Gäste hatten darauf keine Antwort und das obwohl man nach einer Roten Karte für Jan Mülner nach einer Beleidigung mit einem Mann mehr agierte. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Patrick Csobadi gewann die Heimmannschaft gegen Schwechat.

Florian Pinter (Trainer SV Wienerberg):

"Wir sind natürlich sehr zufrieden weil wir einige verletzungsbedingte Ausfälle zu verzeichnen hatten und einige U23-Spieler auf der Bank und im Einsatz waren. Ein neutraler Zuschauer hätte wohl nicht erkannt, dass es ein Spiel zwischen Platz 1 und 12 war. In einer chancenarmen Partie haben wir unsere eine gute Möglichkeit perfekt genutzt. Starker Auftritt der Jungs."

Die Leistungssteigerung von SV Wienerberg lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo SV Wienerberg 1921 einen deutlich verbesserten fünften Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 15 ab. SV Wienerberg sprang mit diesem Erfolg auf den zwölften Platz.

Nach 23 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für SV Schwechat 50 Zähler zu Buche. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil der Gäste ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 20 Gegentore zugelassen hat. Schwechat baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft SV Wienerberg 1921 auf ASV 13, SV Schwechat spielt tags zuvor gegen FC Stadlau.

Wiener Stadtliga: SV Wienerberg 1921 – SV Schwechat, 1:0 (0:0)

48 Raphael Schuster 1:0

