Austria XIII stoppt Talfahrt!

Details Sonntag, 14. Mai 2023 19:46

Bei Austria XIII Auhof Center holte sich SV Gerasdorf Stammersdorf eine 2:4-Schlappe ab. Die Niederlage hätte aber noch höher ausfallen können, waren die Gastgeber doch nicht besonders effizient mit ihren Chancen. "In unserer Situation tut der Sieg extrem gut", war Austria XIII-Trainer Michael Keller nach dem Heimsieg erleichtert.

Guter Auftritt der Gastgeber

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Austria XIII bereits in Front. Tobias Schumi markierte in der zweiten Minute die Führung. Nemetz wurde tief geschickt, scheiterte mit seinem Versuch aber am gegnerischen Torhüter, der Nachschuss von Schumi saß aber. Gerasdorf kam aber zurück. Für das erste Tor der Gäste war Marko Parmakovic verantwortlich, der in der 16. Minute das 1:1 besorgte. Nach einem kurz geklärten Freistoß von der Mittelauflage knallte er die Kugel aus knapp 20 Metern volley ins Tor. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Klarer Erfolg

Luka Kelava versenkte die Kugel halbvolley zum 2:1 (47.). In der 77. Minute erhöhte Simon Tuka auf 3:1 für Austria XIII Auhof Center. Benedikt Martic vollendete zum fünften Tagestreffer in der 79. Spielminute. In der 89. Minute bejubelte Gerasdorf das 2:4. Am Schluss gewann Austria XIII gegen die Gäste.

Michael Keller (Trainer Austria XIII):

"In unserer Situation tut der Sieg extrem gut. Der Sieg hätte auch deutlich höher ausfallen können, die Jungs haben aber einige gute Chancen liegen gelassen. Für eine junge Mannschaft wie die unsere, ist der Sieg aber wichtig."

Austria XIII Auhof Center muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz des Sieges bleibt der Gastgeber auf Platz acht. Austria XIII verbuchte insgesamt elf Siege, zwei Remis und zwölf Niederlagen. Austria XIII Auhof Center beendete die Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

In der Tabelle liegt SV Gerasdorf Stammersdorf nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Nun musste sich Gerasdorf Stammersdorf schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Gerasdorf die dritte Pleite am Stück.

Am kommenden Samstag trifft Austria XIII auf SV Dinamo Helfort 15, SV Gerasdorf Stammersdorf spielt tags zuvor gegen 1. Simmeringer SC.

Wiener Stadtliga: Austria XIII Auhof Center – SV Gerasdorf Stammersdorf, 4:2 (1:1)

89 Jan Staerker 4:2

79 Benedikt Martic 4:1

77 Simon Tuka 3:1

47 Luka Kelava 2:1

16 Marko Parmakovic 1:1

2 Tobias Schumi 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei