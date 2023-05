FC Stadlau und SV Wienerberg trennen sich unentschieden!

Details Sonntag, 14. Mai 2023 20:09

Jeweils einen Punkt holten FC Stadlau und SV Wienerberg 1921 an diesem Samstag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. "Mit dem spielerischen Element bin ich nicht so wirklich zufrieden, weil Stadlau schon einiges mehr vom Spiel hatte. Den Punkt nehmen wir aber natürlich gerne", war Patrik Ivandic nicht vollends zufrieden.

Blitz-Rückstand

In der zweiten Minute ging FC Stadlau in Front. Nach einem zu schwach ausgefallenen Rückpass auf Torhüter Edwin Djulic, sprintete David Obradovic dazwicshen und umkurvte diesen, um anschließend zum 1:0 einzuschieben. Er traf vor knapp 100 Leuten zur Heim-Führung. "Stadlau war sehr gut auf uns eingestellt, ich hab dann nach 30 Minuten umgestellt", so Ivandic. Danach wirkte man aber besser. Srdan Todorovic nutzte die Chance für SV Wienerberg und beförderte in der 31. Minute das Leder per Kopfzum 1:1 ins Netz.

Stadlau näher am Sieg

Der zweite Durchgang brachte dann ein dominates Stadlau, das aber zu keinen weiteren Treffern kam. Der Schlusspfiff durch Schiedsrichter Stefan Petrik-Hanke setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Patrik Ivandic (Trainer SV Wienerberg):

"Mit dem spielerischen Element bin ich nicht so wirklich zufrieden, weil Stadlau schon einiges mehr vom Spiel hatte. Den Punkt nehmen wir aber natürlich gerne. Halbzeit zwei konnten wir nur mehr Nadelstiche setzen, waren nicht genau genug beim letzten Pass."

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken von FC Stadlau. Auf heimischem Rasen schnitten die Gastgeber jedenfalls ziemlich schwach ab (2-4-7). FC Stadlau bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. FC Stadlau verbuchte insgesamt neun Siege, neun Remis und sieben Niederlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für FC Stadlau, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

Mit 28 ergatterten Punkten steht SV Wienerberg 1921 auf Tabellenplatz zehn. Sieben Siege, sieben Remis und elf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. SV Wienerberg ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am nächsten Samstag (15:00 Uhr) reist FC Stadlau zu ASV 13, gleichzeitig begrüßt SV Wienerberg 1921 Post SV Wien auf heimischer Anlage.

Wiener Stadtliga: FC Stadlau – SV Wienerberg 1921, 1:1 (1:1)

31 Srdan Todorovic 1:1

2 David Obradovic 1:0

