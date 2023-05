Abstiegskracher endet remis!

Details Montag, 15. Mai 2023 09:51

"Das Spiel war für uns sehr wichtig, weil wir den Abstand zu Post SV vergrößern konnten und uns auch mal für unsere Leistung belohnen konnten." Für Gerhard Frey war das 1:1-Remis seines ASV 13 beim SC Mannswörth eine gewonnener Punkt. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Bereits das Hinspiel hatte SC Mannswörth für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Früher Rückstand trotz Dominanz

Vor 86 Zuschauern war Balazs Szebenyi mit der Führung zur Stelle (10.). Nach einem Ballverlust der Wiener, bekam er einen Ball hinter die Kette gespielt und behielt die Ruhe vor dem Tor. Zuvor gehörte der Beginn der Mannschaft von Trainer Frey. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Mannswörth einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Verdienter Ausgleich, dann gut gekämpft

In der 57. Minute brachte Kajetan De Giacomo den Ball im Netz der Heimmannschaft unter. Nach einer traumhaften Kombination über mehrere Stationen, sorgte De Giacomo für den Ausgleich. Mannswörth hatte im Anschluss mehr vom Spiel, einem Sieg näher. Am Schluss musste sich SC Mannswörth im direkten Duell mit ASV 13 mit einem 1:1 begnügen und auf wichtige Zähler im Abstiegskampf verzichten.

Gerhard Frey (Trainer ASV 13):

"Das Spiel war für uns sehr wichtig, weil wir den Abstand zu Post SV vergrößern und uns auch mal für unsere Leistung belohnen konnten. Die Jungs haben stark gekämpft und ein tolles Tor gemacht. Der Punkt geht in Ordnung, weil wir in den letzten Spielen oftmals besser waren und uns nicht belohnen konnten."

Mannswörth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SC Mannswörth ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal sieben Punkte fuhr Mannswörth bisher ein. Am liebsten teilt SC Mannswörth die Punkte. Da man aber auch zehnmal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. In zehn ausgetragenen Spielen kam Mannswörth in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Im Angriff weist ASV 13 deutliche Schwächen auf, was die nur 29 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Sechs Siege, drei Remis und 16 Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Vor fünf Spielen bejubelte ASV 13 zuletzt einen Sieg.

Mit diesem Unentschieden verpasste ASV 13 die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht ASV 13 damit auch unverändert auf Rang 15.

Nächster Prüfstein für SC Mannswörth ist Favoritner AthletikClub (Samstag, 16:00 Uhr). ASV 13 misst sich am selben Tag mit FC Stadlau (15:00 Uhr).

Lukas Wiedermann

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei