Ein Mann, ein Punkt: Skokan sichert das Remis

Details Montag, 22. Mai 2023 14:09

SV Gerasdorf Stammersdorf und 1. Simmeringer SC trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. "Erste Halbzeit Hui, zweite Halbzeit Pfui." So lautete das kurze Resume von Simmering-Trainer Karl Höflich. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatte Gerasdorf Stammersdorf einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Verdiente Gäste-Führung

Simmeringer SC ging vor 58 Zuschauern in Führung. Dejan Slamarski war es, der in der 31. Minute nach einem Foulspiel im Strafraum der Hausherren per Elfmeter zur Stelle war. Zuvor hatten die Höflich-Jungs mehr vom Spiel und auch die besseren Ansätze im Angriff. Lediglich der letzte Pass funktionierte oftmals nicht. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn.

Gerasdorf mit verdientem Remis

Marcello Skokan traf zum 1:1 zugunsten von Gerasdorf (47.). Das frühe Gegentor brachte Simmering aus dem Konzept, die Dominanz der ersten Halbzeit war vorbei. Die Gastgeber hatten anschließend Chancen die Partie zu drehen, gelingen sollte es aber schließlich nicht mehr. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Referee Salih Yildirim die Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich abpfiff.

Karl Höflich (Trainer 1. Simmeringer SC):

"Erste Halbzeit Hui, zweite Halbzeit Pfui. Vor der Pause hat alles gepasst, außer die Chancenverwertung. Das Gegentor hat uns dann ein wenig aus dem Konzept gebracht. Am Ende hatten wir Glück weil Gerasdorf auch noch Tore hätten machen können."

SV Gerasdorf Stammersdorf befindet sich am 26. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Die Gastgeber verbuchten insgesamt sechs Siege, sieben Remis und 13 Niederlagen. Vor fünf Spielen bejubelte Gerasdorf Stammersdorf zuletzt einen Sieg.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. 1. Simmeringer SC liegt nun auf Platz zehn. Wo bei Simmeringer SC der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 32 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Sieben Siege, acht Remis und elf Niederlagen hat 1. Simmeringer SC derzeit auf dem Konto. Simmeringer SC wartet schon seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Am kommenden Freitag trifft Gerasdorf auf WAF pinova Telekom (18:00 Uhr), 1. Simmeringer SC reist zu SV Wienerberg 1921 (18:30 Uhr).

Lukas Wiedermann

