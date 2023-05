Überraschungssieg gegen Stadlau - ASV 13 siegt im Abstiegskampf!

Details Montag, 22. Mai 2023 14:20

"Wir sind natürlich sehr sehr zufrieden, auch deshalb weil Stadlau eine spielstarke Mannschaft ist und hat." Gerhard Frey konnte mit seinem ASV 13 gegen den FC Stadlau einen 3:2-Überraschungssieg feiern. Mit breiter Brust war FC Stadlau zum Duell mit ASV 13 angetreten – der Spielverlauf ließ bei FC Stadlau jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatte FC Stadlau einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Eigentor bringt Heim-Führung

Das erste Tor des Spiels ging an ASV 13. Allerdings gelang dies nur mithilfe von FC Stadlau, denn Unglücksrabe Tykhon Berlizov beförderte den Ball ins eigene Netz (20.). "Wir konnten das Kombinationsspiel von Stadlau sehr gut unterbinden", gefiel Frey die Anfangsphase seiner Mannschaft. ASV 13 musste dann allerdings nach einem Eckball den Treffer von Fedi Houidi zum 1:1 hinnehmen (35.). Danach hatten die Hausherren Glück bei einer knappen Abseitssituation. Die besseren Möglichkeiten hätten die Gastgeber gehabt, oftmals nutzte man gute Schusssituationen aber nicht aus. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Starke zweite Halbzeit

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Samuel Horak schnürte einen Doppelpack (50./65.), sodass ASV 13 fortan mit 3:1 führte. In der Nachspielzeit (95.) gelang Berlizov der Anschlusstreffer für FC Stadlau. Letzten Endes ging ASV 13 im Duell mit dem Gast als Sieger hervor.

Gerhard Frey (Trainer ASV 13):

"Wir sind natürlich sehr sehr zufrieden, auch deshalb weil Stadlau eine spielstarke Mannschaft ist und hat. Erst Halbzeit haben wir das Spiel der Stadlauer gut unterbinden können, hätten auch mehr Chancen haben können. Nach der Pause waren wir dann in der Verwertung besser und haben dann meiner Meinung nach auch verdient gewonnen."

ASV 13 hat nächste Woche SV Donau zu Gast. Kommenden Samstag (16:00 Uhr) bekommt FC Stadlau Besuch von Austria XIII Auhof Center.

Lukas Wiedermann

