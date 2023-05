Nullnummer kostet Schwechat wohl Meistertitel!

Details Montag, 22. Mai 2023 14:32

Der SV Schwechat und SV Donau trennten sich mit einem 0:0-Unentschieden. Damit beträgt der Rückstand auf Tabellenführer FavAC, der selber 2:0 gegen Mannswörth gewann, bereits fünf Zähler. "Die Luft war größtenteils draußen, beide Teams haben nicht so agiert wie sie könnten", wusste Donau-Trainer Nermin Jusic das Match schnell zusammengefasst.

Nicht Fisch, nicht Fleisch

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Beide Teams hatten Halbchancen, die besseren etwas aus Seiten der Gäste. Spannung kam aber so gut wie keine auf.

Druckphase bringt nichts Zählbares

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste mehr vom Spiel, waren druckvoller. "In der Phase hätten wir uns belohnen müssen und ein Tor machen." Nachdem auch die zweite Hälfte ohne Tore verstrichen war, trennten sich Schwechat und SV Donau schließlich mit einem torlosen Unentschieden.

Nermin Jusic (Trainer SV Donau):

"Die Luft war größtenteils draußen, beide Teams haben nicht so agiert wie sie könnten. In der Phase nach der Pause, ca 15-20 Minuten nach der Pause, hätten wir uns belohnen müssen und ein Tor machen. Am Ende hat man gemerkt, dass es für uns um nichts mehr geht. Der Druck fehlte in den letzten Spielen bereits."

Das Konto von SV Schwechat zählt mittlerweile 54 Punkte. Damit steht das Heimteam kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Wer Schwechat besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 24 Gegentreffer kassierte SV Schwechat. Nur viermal gab sich Schwechat bisher geschlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam SV Schwechat auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SV Donau in der Tabelle auf Platz fünf. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des Gasts ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 25 Gegentore zugelassen hat. 14 Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat SV Donau derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Donau insgesamt nur sieben Zähler.

Am kommenden Freitag trifft Schwechat auf Sportunion Mauer, SV Donau spielt tags zuvor gegen ASV 13.

Lukas Wiedermann

