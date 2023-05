FavAC baut Tabellenführung aus!

Details Montag, 22. Mai 2023 14:43

"Egal was jetzt noch passiert, wir können auf jeden Fall stolz auf uns sein." Dozhghar Kadir, Trainer des FavAC, war nach dem 2:0-Heimsieg seiner Mannschaft gegen den SC Mannswörth beinahe schon emotional. Die Favoritner holten damit die meisten Zähler seit 42! Jahren. Aufgrund des 0:0 von Union Mauer gegen WAF, liegt der FavAC vier Runden vor Schluss drei Zähler vor dem Aufstiegskonkurrenten.

Umkämpfte Partie

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Insgesamt war es umkämpft, mit einem Chancenplus für den Favoriten aus Wien. Es fehlte jedoch die Zielstrebigkeit. So ging es torlos in die Kabinen.

Arbeitssieg

Vor 220 Zuschauern markierte Roberto Stajev die Führung für FavAC (74.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Piotr Pawlowski für einen Treffer sorgte (93.). Am Schluss fuhr Favoritner AthletikClub gegen SC Mannswörth auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Dozhghar Kadir (Trainer FavAC):

"Egal was jetzt noch passiert, wir können auf jeden Fall stolz auf uns sein. Es war eine schwierige Partie, ein echter Arbeitssieg. Mit den Chancen die wir hatten, hätten wir höher gewinnen können. Am Ende geht der Sieg aber absolut in Ordnung. Ich bin stolz auf das was die Mannschaft Woche für Woche leistet."

Mit 59 Punkten steht FavAC auf dem Platz an der Sonne. Mit beeindruckenden 72 Treffern stellt die Heimmannschaft den besten Angriff der Wiener Stadtliga. Nur fünfmal gab sich Favoritner AthletikClub bisher geschlagen.

Mannswörth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal sieben Punkte fuhr SC Mannswörth bisher ein. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Mannswörth unteres Mittelfeld. Vier Siege, elf Remis und elf Niederlagen hat SC Mannswörth derzeit auf dem Konto.

Mannswörth ist nach 14 sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während FavAC mit insgesamt 59 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist.

Die nächste Aufgabe für Favoritner AthletikClub ist ein Gastspiel bei SV Dinamo Helfort 15 am 29.05.2023 (16:00 Uhr), während für SC Mannswörth drei Tage vorher der Schlagabtausch bei FC 1980 Wien auf der Agenda steht.

Lukas Wiedermann

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei