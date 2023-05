Simmeringer SC beendet Serie von fünf Spielen ohne Sieg!

Details Montag, 29. Mai 2023 12:25

"In Summe ein verdienter wenngleich sehr später und somit etwas glücklicher Erfolg. Wir hätten aber schon davor alles klar machen können, wurden uns zwei Tore wegen vermeintlichen Abseits nicht gegeben." Für Karl Höflich war der Erfolg seines 1. Simmeringer SC beim SV Wienerberg 1921 besonders wichtig. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte ohne einen Sieger auskommen müssen. Die Mannschaften waren mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Nach Tor fehlte Dominanz

Für die 1:0-Führung war Andreas Rossak verantwortlich. Vor 102 Zuschauern war der Stürmer nach einem Konter und einem guten Pass von Mateo Zetic zur Stelle (10.). Danach hatten die Gastgeber mehr vom Spiel und hätten sich den Ausgleich durchaus verdient gehabt. Komfortabel war die Pausenführung von 1. Simmeringer SC nicht, aber immerhin gingen die Gäste mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Spektakel bis zum Schluss

SV Wienerberg markierte durch Christoph Hüttmair in Minute 50 den Ausgleich. Die 61. Spielminute war der vermeintliche Wendepunkt der Begegnung. Srdan Todorovic vom Gastgeber flog mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. Doch anstatt auseinander zu brechen, gingen die Hausherren sogar in Führung. In der 73. Minute erzielte Matthias Schmid nach einem Konter im eigenen Stadion das 2:1 für SV Wienerberg 1921. Simmering stellte auf 3-4-3-System um und das brachte Erfolg. Zunächst fielen zwei Abseitstore durch Dino Halilovic, die laut Höflich keine waren. Dann traf Peter Safranek zum 2:2 zugunsten von Simmeringer SC (82.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Dino Halilovic einen Treffer für 1. Simmeringer SC im Ärmel hatte (95.). Am Ende nahm Simmeringer SC bei SV Wienerberg einen Auswärtssieg mit.

Karl Höflich (Trainer 1. Simmeringer SC):

"In Summe ein verdienter wenngleich sehr später und somit etwas glücklicher Erfolg. Wir hätten aber schon davor alles klar machen können, wurden uns zwei Tore wegen vermeintlichen Abseits nicht gegeben. Die Jungs haben aber nie aufgegeben und so haben wir dann noch den Sieg gefeiert."

Sieben Siege, sieben Remis und 13 Niederlagen hat SV Wienerberg 1921 derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich SV Wienerberg weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

1. Simmeringer SC verbuchte insgesamt acht Siege, acht Remis und elf Niederlagen. Nach fünf sieglosen Spielen ist Simmeringer SC wieder in der Erfolgsspur.

1. Simmeringer SC setzte sich mit diesem Sieg von SV Wienerberg 1921 ab und nimmt nun mit 32 Punkten den zehnten Rang ein, während SV Wienerberg weiterhin 28 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für SV Wienerberg 1921 ist SV Donau (Samstag, 15:00 Uhr). Simmeringer SC misst sich am selben Tag mit SV Dinamo Helfort 15 (15:30 Uhr).

Lukas Wiedermann

