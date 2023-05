Union Mauer schießt Schwechat aus Titelkampf!

Details Montag, 29. Mai 2023 12:54

"Über 90 Minuten waren wir klar überlegen haben uns so auch einen guten Vorsprung auf Schwechat herausgespielt." Mit Schwechat und Sportunion Mauer trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für SV Schwechat schien Sportunion Mauer aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Sportunion Mauer ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Schwechat einen klaren Erfolg. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 3:3 getrennt.

Dominante Gäste

In Minute 16 traf Sportunion Mauer durch Jordan Akande zum ersten Mal ins Schwarze. 120 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für SV Schwechat schlägt – bejubelten in der 30. Minute den Treffer von Fatlum Kreka zum 1:1, der nach einem fragwürdigen Elfmeter für die Niederösterreicher ausgleichen konnte. Doch die Gäste schlugen wenig später schon wieder zurück. Nikola Ivic machte in der 38. Minute, nach Vorlage von Alexander Frank, das 2:1 von Sportunion Mauer perfekt. Der Ligaprimus hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Klare Sache

In der 56. Minute brachten die Gäste das Netz zum Zappeln. Mit dem 4:1 sicherte Ivic Sportunion Mauer nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (59.). Als der Unparteiische Cagri Demir die Begegnung schließlich abpfiff, war Schwechat vor heimischer Kulisse mit 1:4 geschlagen.

Christoph Knirsch (Individual-Trainer Union Mauer):

"Über 90 Minuten waren wir klar überlegen haben uns so auch einen guten Vorsprung auf Schwechat herausgespielt. Wir haben in den letzten Wochen auch nochmals mehrere Schritte nach vorne gemacht und konnten jetzt zumindest über das Wochenende auf Platz 1 bleiben. So haben wir den Druck an den FavAC weitergegeben."

In der Tabelle liegen die Gastgeber nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. SV Schwechat weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 16 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und fünf Niederlagen vor. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Schwechat in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nach 27 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Sportunion Mauer 59 Zähler zu Buche. Wer Sportunion Mauer besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 26 Gegentreffer kassierte Sportunion Mauer. Seit acht Begegnungen hat Sportunion Mauer das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am nächsten Sonntag (10:30 Uhr) reist SV Schwechat zu SK Slovan HAC Trachten Witzky, tags zuvor begrüßt Sportunion Mauer SV Gerasdorf Stammersdorf vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 14:00 Uhr.

Wiener Stadtliga: SV Schwechat – Sportunion Mauer, 1:4 (1:2)

59 Nikola Ivic 1:4

56 Jordan Oluwakayode Oluwatosin Akande 1:3

38 Nikola Ivic 1:2

30 Fatlum Kreka 1:1

16 Jordan Oluwakayode Oluwatosin Akande 0:1

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei