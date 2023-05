Gerasdorf schießt WAF pinova ab!

Details Montag, 29. Mai 2023 12:59

"Mit dem Ergebnis und der Tatsache, dass wir nun mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, sind wir natürlich sehr zufrieden." Jürgen Halper, Trainer des Gerasdorf Stammersdorf, war nach dem klaren Erfolg gegen WAF pinova Telekom sehr zufrieden. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Am Ende stand ein 5:0 auf der Anzeigetafel der Heimischen.

Kaum angepfiffen, schon in Führung

Die Anhänger von WAF pinova Telekom unter den 170 Zuschauern hatten wenig Spaß an der Partie, da der Gast früh auf die Verliererstraße geriet. Martin Binder-Kipferl dribbelte sich in den Strafraum und schloss trocken ab (1.). Doppelpack für SV Gerasdorf Stammersdorf: Nach seinem ersten Tor (18.) markierte Daniel Plank wenig später seinen zweiten Treffer (20.). WAF pinova rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Kantersieg perfekt

WAF pinova Telekom wurde deutlich abgehängt, als Gerasdorf auf 4:0 erhöhte (74.). Jure Pilic besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für SV Gerasdorf Stammersdorf (76.). Stanislav Dyulgerov pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der Gastgeber bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Jürgen Halper (Trainer SV Gerasdorf Stammersdorf):

"Mit dem Ergebnis und der Tatsache, dass wir nun mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, sind wir natürlich sehr zufrieden. So können wir jetzt in Ruhe für die nächste Saison planen."

Durch den Erfolg rückte Gerasdorf Stammersdorf auf die elfte Position der Wiener Stadtliga vor. Gerasdorf beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

WAF pinova muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierte WAF pinova Telekom im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung von WAF pinova stimmt es ganz und gar nicht: 64 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass WAF pinova Telekom in dieser Zeit nur einmal gewann.

Sechs Siege, neun Remis und zwölf Niederlagen hat WAF pinova derzeit auf dem Konto. SV Gerasdorf Stammersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, sieben Unentschieden und 13 Pleiten.

Während Gerasdorf Stammersdorf am nächsten Samstag (14:00 Uhr) bei Sportunion Mauer gastiert, steht für WAF pinova Telekom einen Tag vorher der Schlagabtausch bei SC Mannswörth auf der Agenda.

Wiener Stadtliga: SV Gerasdorf Stammersdorf – WAF pinova Telekom, 5:0 (3:0)

76 Jure Pilic 5:0

74 Martin Binder-Kipferl 4:0

20 Daniel Plank 3:0

18 Daniel Plank 2:0

1 Martin Binder-Kipferl 1:0

