Eichinger sichert FC Stadlau den Auswärtserfolg!

Details Montag, 05. Juni 2023 13:47

"Aufgrund der Leistung ist der Sieg sicher verdient, wobei das 3:1 eventuell um ein Tor zu hoch war." Für Stefan Horniatschek ging der Auswärtserfolg aufgrund der gezeigten Leistung seiner Mannschaft beim Post SV aber trotzdem mehr als in Ordnung. Am Samstag verbuchte FC Stadlau einen 3:1-Erfolg gegen Post SV Wien. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. FC Stadlau hatte das Hinspiel gegen Post SV mit 2:0 gewonnen.

Guter Start trotz Rückstands

Die Hausherren agierten in Halbzeit eins effizienter. Lorenzo Popovic erzielte vor 100 Zuschauern das 1:0 (21.) und das obwohl die Stadlauer mehr vom Spiel hatten. Nach dem Gegentreffer hatten die Gäste einen kleinen Hänger, viele Ballverluste im Mittelfeld. Komfortabel war die Pausenführung von Post SV Wien nicht, aber immerhin ging der Tabellenletzte mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Eichinger mit Doppelpack

Nach der Pause war es weiter ausgeglichen, Stadlau nützte seine Chancen aber besser. Dominik Eichinger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für FC Stadlau neben der kurzen Stange ein (59.). Für das zweite Tor der Gäste war Lukasz Bogajewski verantwortlich, der in der 83. Minute das 2:1 besorgte. Ein Lupfer über den Tormann wurde noch geklärt, doch der Stadlau-Spieler schob den Nachschuss ein. In der Nachspielzeit besserte Eichinger seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für FC Stadlau erzielte. Letzten Endes ging FC Stadlau im Duell mit Post SV als Sieger hervor.

Stefan Horniatschek (Trainer Stadlau):

"Aufgrund der Leistung ist der Sieg sicher verdient, wobei das 3:1 eventuell um ein Tor zu hoch war. Die Leistung war schon mal besser aber den Sieg nehmen wir gerne mit. Jetzt wollen wir die letzten beiden Runden noch alles rausholen."

76 Tore kassierte Post SV Wien bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Wiener Stadtliga. Im Angriff weist das Heimteam deutliche Schwächen auf, was die nur 34 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich Post SV schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für Post SV Wien sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

FC Stadlau befindet sich mit 42 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. In den letzten fünf Partien rief FC Stadlau konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am kommenden Donnerstag tritt Post SV bei ASV 13 an, während FC Stadlau zwei Tage später SV Donau empfängt.

Wiener Stadtliga: Post SV Wien – FC Stadlau, 1:3 (1:0)

94 Dominik Eichinger 1:3

83 Lukasz Bogajewski 1:2

59 Dominik Eichinger 1:1

21 Lorenzo Popovic 1:0

