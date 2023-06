Viele Tore, doch kein Sieger!

Details Montag, 05. Juni 2023 13:54

"Die Jungs haben einen super Auftritt gezeigt und haben sich auch verdient einen Zähler geholt." SV Donau und SV Wienerberg 1921 verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von SV Donau gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass SV Donau der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatte der Gastgeber beim 3:0-Sieg alle drei Punkte mit auf den Heimweg genommen.

Frühe Führung für Gäste

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Wienerberg bereits in Front. Alessandro Mistura markierte in der fünften Minute die Führung. Doch die Gastgeber schlugen zurück. In der 20. Minute brachte Eddi Jusic den Ball im Netz des Gasts unter. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Ibrahim Mohamed in der 27. Minute. Er traf nach einem starken Solo mit links ins Kreuzeck. Mit einem Tor Vorsprung für SV Wienerberg 1921 ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Elfer bringt Remis

SV Wienerberg musste den Treffer von Emir Dzinic zum 2:2 hinnehmen (70.). Nach einem Eckball von Wienerberg, fuhr Donau einen Konter. Am Ende gab es ein Foul im Strafraum und Strafstoß. Dzinic ließ sich nicht zweimal bitten und traf zum Endstand. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich SV Donau und SV Wienerberg 1921 die Punkte teilten.

Patrik Ivandic (Trainer SV Wienerberg):

"Die Jungs haben einen super Auftritt gezeigt und haben sich auch verdient einen Zähler geholt. Am Ende geht das Remis aber auch in Ordnung."

SV Donau bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. SV Donau kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Ein Punkt reichte SV Wienerberg, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 29 Punkten steht SV Wienerberg 1921 auf Platz elf. Vor vier Spielen bejubelte SV Wienerberg zuletzt einen Sieg.

Kommende Woche tritt SV Donau bei FC Stadlau an (Samstag, 16:00 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt SV Wienerberg 1921 Heimrecht gegen SK Slovan HAC Trachten Witzky.

Wiener Stadtliga: SV Donau – SV Wienerberg 1921, 2:2 (1:2)

70 Emir Dzinic 2:2

27 Ibrahim Mohamed 1:2

20 Eddi Jusic 1:1

5 Alessandro Mistura 0:1

