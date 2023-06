ASV 13 macht Titelkampf zu Krimi!

Details Montag, 05. Juni 2023 14:01

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte Favoritner AthletikClub gegen ASV 13 kein Kapital schlagen und kam nur zu einem 2:2-Unentschieden. "Es war eine Wahnsinnsleistung", zeigte sich Gerhard Frey nach dem Match seiner Mannschaft zufrieden. Damit wird der Titelkampf in der Wiener Stadtliga immer spannender, trennen den FavAC und Verfolger Union Mauer doch nur mehr ein Zähler. Zwei Runden sind noch zu spielen.

Kein Schock für Gastgeber

Vor 210 Zuschauern markierte Ali Khodadadzada das 1:0 für ASV 13 (20.). Geschockt zeigte sich Favoritner AthletikClub nicht. Nur wenig später war Piotr Pawlowski mit dem Ausgleich zur Stelle (22.). Der Treffer zum 2:1 sicherte ASV 13 nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Khodadadzada in diesem Spiel (34.). Zusätzlich trafen sie die Außenstange, konnte aber auch einen Elfmeter abwehren. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn.

Unglaublicher Druck

Nach der Pause machten die Gastgeber unglaublichen Druck und hatten etliche Möglichkeiten auf den Ausgleich. Erst in der absoluten Schlussphase gelang dieser jedoch. Viktor Petrovic, der in der 87. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Letztlich trennten sich FavAC und ASV 13 remis.

Gerhard Frey (Trainer ASV 13):

"Es war eine Wahnsinnsleistung meiner Mannschaft. Der Sieg wäre natürlich ein Traum gewesen, leider haben wir am Schluss das Gegentor kassiert. In Halbzeit zwei hat der FavAC unglaublichen Druck gemacht, das hab ich selten zuvor gesehen."

Nach 28 Spieltagen und nur fünf Niederlagen stehen für Favoritner AthletikClub 63 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant der Heimmannschaft ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 75 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. FavAC erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und ASV 13 rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld.

Als Nächstes steht für Favoritner AthletikClub eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (11:15 Uhr) geht es gegen WAF pinova Telekom. ASV 13 tritt bereits drei Tage vorher gegen Post SV Wien an.

Wiener Stadtliga: Favoritner AthletikClub – ASV 13, 2:2 (1:2)

87 Viktor Petrovic 2:2

34 Ali Khodadadzada 1:2

22 Piotr Pawlowski 1:1

20 Ali Khodadadzada 0:1

