Simmeringer SC entführt drei Punkte von Red Star Penzing

In der Wiener Stadtliga empfing der SC Red Star Penzing in der 3. Runde den 1. Simmeringer SC. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte 1. Simmeringer SC mit 3:2 das bessere Ende für sich. Auch dieses Mal setzen sich die Simmeringer wieder durch, und zwar mit 2:1. Damit stehen die Simmeringer jetzt bei sechs Punkten aus drei Spielen, während Penzing vier Zähler auf dem Konto hat.

Führung für Simmering

Die Partie beginnt munter und mit besseren Simmeringern, die auch nicht lange fackeln. Nach 17 Minuten bleibt der Tormann nur zweiter Sieger und Peter Safranek trifft zum 0:1. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber vorerst nichts wird. In der 38. Minute findet der gegnerische Tormann schließlich in Michael Ried seinen Meister, der gekonnt auf 0:2 stellt - es war ein Abstoß des Penzinger Goalies, denn Ried übernimmt und überlupft. Damit ist für klare Fronten gesorgt. In weiterer Folge macht der Schiedsrichter einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickt die Kicker in ihre Kabinen.

Penzing verkürzt zu spät

Im zweiten Durchgang sind die Penzinger stärker und setzen den Gegner gehörig unter Druck. Vorerst können sich die Gäste wehren, in der Schlussphase ist es dann aber passiert. Ivan Caselles Signes, der in der 85. Minute ins Spiel gekommen ist, dankt wenig später seinem Trainer für die Einwechslung und trifft. Der Anschlusstreffer fällt letztlich aber zu spät, denn kurz darauf pfeift der Unparteiische das Spiel ab und 1. Simmeringer SC darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.



Karl Höflach (Trainer Simmeringer SC): "Wir nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit, obwohl ich sagen muss, dass wir besser Fußball spielen können. Aber auch solche Spiele muss man gewinnen."

