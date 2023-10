FC 1980 Wien schießt 1. Simmeringer SC aus dem Stadion

Details Montag, 02. Oktober 2023 21:31

FC 1980 Wien empfing am Samstag vor heimischem Publikum den 1. Simmeringer SC und wollte unbedingt drei Punkte einfahren. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte geteilt.

FC 1980 Wien früh in Front

Gleich in den ersten Minuten bearbeitet FC 1980 Wien die gegnerische Abwehr, agiert in den Zweikämpfen aggressiver und zwingt dem Gegner sein Spiel auf. Edin Delic versenkt nach 5 Minuten den Ball im gegnerischen Tor zum 1:0. FC 1980 Wien wirkt zu Beginn des Spiels aktiver und darf sich in der Folge früh über ein Erfolgserlebnis freuen. Uros Sarafinovic bewahrt in der 10. Minute kühlen Kopf und kann zum 2:0 einschieben. Jeton Hajra zeigt in der 25. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellt auf 3:0. In weiterer Folge wird die Partie ruppiger. In der 31. Minute zückt der Schiedsrichter den Karton und zeigt Julian Hirschbeck Gelb. In der 40. Minute holt sich Florian Himler ebenfalls die gelbe Karte ab. Danach beendet der Unparteiische die erste Spielhälfte und gönnt den Spielern eine fünfzehnminütige Verschnaufpause.

Gastgeber in Durchgang zwei mit Blitzstart

In Minute 51 fasst sich Vinicius Leite Teles ein Herz und verwertet überlegt zum 4:0. Nico Ruziczka versenkt das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach 53 Minuten: 5:0. Nico Ruziczka nützt in Minute 58 eine Schwäche der Gegenspieler und verwertet zum 6:0. Der eingewechselte Philipp Herout stellt sein Können unter Beweis und bugsiert das Runde ins Eckige. 1. Simmeringer SC zeigt sich nur kurz geschockt und lässt Minuten später seine Fans zum 7:1 jubeln. Torschütze: Philipp Hauser. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht FC 1980 Wien als Sieger vom grünen Rasen, besiegt 1. Simmeringer SC mit 7:1. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen SV Schwechat beweisen, 1. Simmeringer SC trifft auf ASV 13 und hofft auf einen Sieg. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische insgesamt drei Mal Gelb (Edah Music 83.; Luca Binder 80.; Tolga Yilmaz 64.)





Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.